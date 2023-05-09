操課不分男女！女性後備軍人教召5公里戰術行軍首度曝光
為強化後備戰力，國防部今年首度實施女性後備教召，自願接受教召14名女性士官兵昨日報到後，今（9）日展開5公里戰術行軍訓練，課程比照男性後備軍人操課，盼透過演練強化各項戰鬥技能。
記者呂炯昌／桃園報導
後備指揮部表示，首梯14位女性後備軍人5月8日在桃園八德報到，志願參與為期5日教召訓練，共有5名士官與9名軍官，具體展現了守護家園決心。昨日報到召員已完成各類專長鑑定、連隊編成及專長複訓，召訓期間， 接訓單位依「後備軍人召集訓練指導大綱」擬訂 課程，施訓無性別區分，預定於5月12日結訓。
女性後備軍人教召今日訓練邁入第二天課程，實施「作戰計畫演練-5公里行軍暨戰鬥間各種狀況處置 」課程，在部隊受領任務後，隨即以戰術行軍方式進入戰術位置，過程中演練佔領地形要點、敵機臨空、砲擊及毒氣等狀況處置，使召員熟稔戰場環境，確實瞭解自身所負任務;全程依計畫發布想定狀況，採「實兵、實裝」方式磨練幹部命令下達及指揮參謀作業能力，也讓召員透過演練 ，強化各項戰鬥技能。
桃園後備旅步二營營長簡維德中校表示，本次教召訓練區分3階段，第1階段「部隊編成 暨專長複訓」、第2階段「兵器課程及戰鬥教 練」及第3階段「裝備保養暨解召作業」，訓練課目及時間配當，男女召員均一致，但女性宿營規劃及沐浴設施方面，強化安全維護作為，並安排現役資深女性協訓幹部從旁輔導，同時由女性建制幹部以排、連級編組實施生活教育管理。