《明天，我會成為誰女友》40歲女求生存！人生大小事給占卜師決定
日劇《明天，我會成為誰的女友》2022年播出第一季後廣受觀眾好評，本月再推出第二季，除了第一季的齊藤渚回歸演出，新一季更找來茅島水樹、入山法子出演。首季12集中，為觀眾呈現日本年輕、中年等女性為求生存，在城市中掙扎、奮鬥的寫實樣貌，並將帶著全新的卡司和故事華麗回歸。
記者陳雅蘭/綜合報導
《明天，我會成為誰的女友》第二季改編原著漫畫的「洗腦篇」和「多美好的世界篇」的故事，劇情圍繞4名女子的生活和感情故事，在俱樂部工作卻逐漸墜入深淵的女大學生優愛（齊藤渚 飾）、在高級浴場工作卻意外愛上一線偶像歌手隼斗（綱啓永 飾）的留奈（茅島水樹 飾）、曾經深愛搖滾樂但已經把人生大小事交給占卜師決定的40歲女性江美（入山法子 飾），以及經常造訪江美工作的酒吧，並總是督促江美趕快談戀愛的岩崎（稻葉友 飾）。
此外，第二季的首兩集故事，則改編自原著作品中的「特別篇」，由日本女團「=LOVE」的前成員、在第一季中飾演「優愛」的「齊藤渚」回歸演出，講述優愛一角的背景故事。《明天，我會成為誰的女友》第一季已在Disney+上架，第二季於5月16日獨家上線。