改善移工失聯現象？勞動部回應了

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產業缺工受之前疫情影響，移工引進減少，加上失聯移工遣返困難，但目前都已恢復正常，並在今年3月20日取消移工入境邊境管制。為進一步解決缺工問題，減少雇主非法僱用需求，在3月6日及16日勞動部經跨部會討論獲得共識，將放寬營造業者達一定規模，得在總名額8,000名至1.5萬名，依僱用員工人數30%引進移工；農業部分，則將再開放花卉、種苗、果樹、雜糧等，並採農勞保人數1比1核配移工，總配額由6千再調高為1.2萬人，以紓緩營造業及農業人力缺口。
另也與國發會、經濟部跨部會協商持續檢討調整延攬外國人才政策，並在1月30日放寬半導體製造業廠商進用外國半導體工程師，得免除外國人才2年工作經驗，擴大國際攬才。以及與交通部合作啟動「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」，由觀光局彙蒐觀光旅館業職缺提供勞動部辦理專案媒合，交通部也自4月1日起，推動為期一年方案補助業者提高薪資，善用就業促進工具，進用本國人力。
為加速遣返滯臺失聯移工，也和內政部合作自今年2月至6月底推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，協助失聯移工在專案期間儘速前往所在地的移民署服務站自行到案，並配合安排返國，自行到案將從寬免收容、繳最低逾期罰鍰2千元、免管制禁止入國期間。也將強化外國人力仲介公司源頭管理，規劃行蹤不明比率過高之外國仲介停權機制，並會在今年加強查處人力仲介超收費用行為，另將修法加重非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金。
至於修法特赦失聯移工轉為合法再工作來降低移工失聯問題，因涉及層面複雜，除了原合法雇主及社會共同利益應如何保障，及轉正後再失聯及受聘可能，還涉及移工失聯無需負擔代價，變向鼓勵移工失聯，恐更加劇移工失聯情形，需要審慎評估及取得社會共識。