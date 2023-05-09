每天有11名飲酒者死亡　每天喝一罐沒事？醫揭「酒精成癮判斷要點」

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沒有健康飲酒量 長期恐致多重疾病上身根據台灣國民健康署2018年的統計，平均每天有11名飲酒者因不當飲酒行為失去生命。台北慈濟醫院身心醫學科陳益乾主任提到，沒有健康的飲酒量，喝酒百害而無一利，長期飲酒常會出現腸胃出血、肝病變、胰臟炎、糖尿病、癌症、腦部損傷、失智及諸多精神症狀、情緒症狀等健康問題。
更值得關注的是國人有47%帶有變異型的乙醛去氫酶(ALDH2)基因型，飲酒後會造成身體乙醛堆積，乙醛是世界衛生組織認為的一級致癌物質，過量飲酒會增加罹患癌症的風險。
治療酒精成癮分4階段 補充足夠的營養、水份及維生素酒精會造成全身器官的傷害，治療酒精成癮的患者需進行系統性的身體檢查，包含肝功能、胰臟功能、造血功能的血液檢查，必要時安排腦部影像及腹部超音波檢查。醫生透過專業，診斷是否為酒精成癮及評估身體併發症，治療上則分成中毒期、戒斷期、戒除期、復健維持期四個階段。
陳益乾主任表示，酒精中毒期會評估病患身體存在的疾病及潛伏外傷的可能性，處在急性焦躁狀態具潛在攻擊危險時，會適度給予合適之鎮靜藥物，並且補充足夠的營養、水份及維生素B1。
戒斷期最具挑戰性 嚴重死亡率近10%陳益乾主任指出，戒斷期對於長期喝酒的病患最具挑戰性，常伴隨著併發症，像是自律神經會過度興奮、心悸，腸胃不適，且容易產生意識混亂，若合併譫妄時，未及時治療死亡率將近10%，此時採用合適藥物減少戒斷症狀。最後的復健維持期則針對病患提供功能評估，安排後續轉銜職能治療與職業重建。
《健康醫療網》提醒您，「飲酒過量，有害健康」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57759
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