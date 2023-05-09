好市多A肝莓果又來！「1萬7千公斤」不合格 全數銷毀退運
好市多三種綜合莓驗出A肝病毒引發爭議，沒想到後續又爆出冷凍藍莓也中標，今（9）日食藥署公布邊境檢驗不合格名單中，又赫然看見「KIRKLAND SIGNATUREKirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，一共17429公斤全數銷毀退運。
記者鍾怡婷/綜合報導
食藥署公布最新檢驗不合格名單，好市多「KIRKLAND SIGNATUREKirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」再被檢出A肝病毒。
而食藥署先前就因A肝病毒疑慮，宣布暫停受理好市多進口莓果商品1個月，根據公布資料顯示，該批不合格的智利進口冷凍綜合莓，報驗受理日期是3月27日，因此才得以輸運進邊境，不過驗出A肝病毒後，17429公斤的商品已遭退運並銷毀。
好市多官方已在5/3宣布，即起停售「所有冷凍莓果商品」。並配合衛生主管機關要求，接受會員就仍在效期內之「#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」、「#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓」、「#1010589 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」等三項商品之相關退貨及退款。