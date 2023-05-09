傳林右昌召集政壇要角共商　國民黨諷基隆慈禧：是賴清德授意？

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林家興表示，內政部負責民生治安內政，有「天下第一部」之稱，民進黨政府該做的職責不做，卻有空去插手選舉，難怪台灣治安重案不斷、詐騙屢禁不絕！林右昌難道是基隆綠營政壇垂簾聽政的慈禧太后，忘記你是中華民國的內政部長了嗎？實際上就連綠營內部可能都對此不滿，因為群組內才37個人，算是很私密群組，是否有人不滿林右昌有失分際，才截圖流出？
林家興質疑，林右昌「高升中央，忘記地方」，眼裡只有權力，想著對新主人宣誓效忠，根本不演了，用國家職務、內閣部門來介入民進黨黨內選舉布局，這不是黨國不分，什麼才是黨國不分？民進黨綠色新黨國的專制心態表露無遺，林右昌一個人怎敢如此膽大包天？背後是否有人縱容？很多人想問，是否賴清德就是林右昌背後的縱容者、包庇者、唆使者？
此外，林家興更抨擊，賴清德曾自稱要「用民主來對抗專制」，該不該照照鏡子，是不是自己就是綠色新專制的代言人？難道不該對抗民進黨這種黨國不分的專制心態？賴清德若要自清，就應該出面對林右昌這種公器私用、黨國一體、以行政資源介入選舉的做法表態。
國民黨副秘書長李彥秀質疑，內政部長的所轄範圍難道包括為總統大選輔選？現在台灣治安敗壞、到處開槍、詐騙猖獗，內政部長領著全台納稅人的薪水，卻心中所想都是為民進黨輔選，甚至還拿出「不然你是要怎樣？」的態度，實在拿它沒辦法。
李彥秀說，基隆人現在面對許多困境，包括基隆捷運中央地方經費分配比例、基隆護海公投遭撤銷等等，林右昌吃基隆的米、喝基隆的水，吸的卻是基隆人的血，這就是林右昌的真面目，「換位置就忘了身為基隆人要爭取的權益，心中只想著輔選」；他直言，賴清德找林右昌輔選，根本是請鬼拿藥單、噴票，被爆料後賴清德跟林右昌也不敢講一句話，這就是民進黨傲慢真面目。