烯環鈉、納粹符號　中一中校長下台否？藍議員看法兩極

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李中舉魔術師劉謙「下跪日本天皇」爭議事件、烏克蘭國防部以迦梨女神做哏圖惹怒印度人為例，強調玩笑不能亂開，若身為菁英學生還不懂尊重別人，引發的糾紛將非常嚴重。
李中認為，中一中學生不尊重原住民，校長雖已表達道歉，但社會需要再一次教育的機會，否則難保下次不發生更大錯誤。多年前的豐中禮堂倒塌案，教育廳長主動請辭下台，才引起社會重視。否則沒人感受到嚴重性，就不容易激起人文關懷、尊重各民族宗教文化的警示作用，因此他主張校長應該負起政治責任。
接著發言的市議員黃健豪則認為，這事件已提醒台灣社會，不應該用貼標籤的方式，醜化政治立場和民族意識不同的人，台灣從早年的中國豬、台巴子到現在的烯環鈉事件，一直有貼標籤、族群仇視的行為。若社會繼續仇視不同族群的人，任何道歉下台都沒有意義。
教育局長蔣偉民表示，任何有關民族宗教的議題都不能夠開玩笑、都應平等對待，台中一中在園遊會前一天就制止相關海報發布，校長願意承擔責任，也向大眾道歉，這是機會教育也是教訓。
教育局提醒各級學校，要教導學生對不同的族群與文化予以充分的了解、接納，進而尊重欣賞，並要求學校進行改善及輔導措施，讓校園恢復寧靜及回歸正常教學，市府追求多元族群融合，希望不因這件事造成阻礙。