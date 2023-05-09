雄獅晚間突發重訊：配合檢警執行搜索調查

烯環鈉、納粹符號　中一中校長下台否？藍議員看法兩極

▲台中市議員李中主張，中一中校長林隆諺應該負起政治責任，讓社會獲得再一次教育的機會。（圖／台中市議員李中提供，2023.05.09）
▲台中市議員李中主張，中一中校長林隆諺應該負起政治責任，讓社會獲得再一次教育的機會。（圖／台中市議員李中提供，2023.05.09）

記者顏幸如／台中報導

台中一中烯環鈉事件至今未完全平息，學生臉書又出現納粹符號，台中市議會教育文化委員會今質詢，藍營議員對校長是否該下台，看法兩極。市議員李中認為社會需要再一次教育的機會，校長應該負起政治責任；黃健豪則指台灣從以前罵中國豬、台巴子到現在的烯環鈉事件，仍不夠尊重他人，致力宣導莫任意對不同族群貼標籤，比要求校長下台更重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中一中烯環鈉事件發生後，校長林隆諺雖公開道歉，傳聞有原住民學生被強拉進群組羞辱，校方仍調查中；6日學生的臉書社團「靠北中一中10.0」又出現納粹圖案，導致一波未平一波又起。今（9）日是慶祝歐洲和平的「歐洲日」，市議員李中在教育文化委員會中提出質詢，要求教育局長蔣偉民表達對中一中事件的立場。

李中舉魔術師劉謙「下跪日本天皇」爭議事件、烏克蘭國防部以迦梨女神做哏圖惹怒印度人為例，強調玩笑不能亂開，若身為菁英學生還不懂尊重別人，引發的糾紛將非常嚴重。

▲中一中校長林隆諺３日為「烯環鈉」事件公開鞠躬道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.09）
▲中一中校長林隆諺３日為「烯環鈉」事件公開鞠躬道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.09）
李中認為，中一中學生不尊重原住民，校長雖已表達道歉，但社會需要再一次教育的機會，否則難保下次不發生更大錯誤。多年前的豐中禮堂倒塌案，教育廳長主動請辭下台，才引起社會重視。否則沒人感受到嚴重性，就不容易激起人文關懷、尊重各民族宗教文化的警示作用，因此他主張校長應該負起政治責任。

接著發言的市議員黃健豪則認為，這事件已提醒台灣社會，不應該用貼標籤的方式，醜化政治立場和民族意識不同的人，台灣從早年的中國豬、台巴子到現在的烯環鈉事件，一直有貼標籤、族群仇視的行為。若社會繼續仇視不同族群的人，任何道歉下台都沒有意義。

▲李中認為若身為菁英學生還不懂尊重別人，引發的糾紛將非常嚴重。（圖／台中市議員李中提供，2023.05.09）
▲李中認為若身為菁英學生還不懂尊重別人，引發的糾紛將非常嚴重。（圖／台中市議員李中提供，2023.05.09）
教育局長蔣偉民表示，任何有關民族宗教的議題都不能夠開玩笑、都應平等對待，台中一中在園遊會前一天就制止相關海報發布，校長願意承擔責任，也向大眾道歉，這是機會教育也是教訓。

教育局提醒各級學校，要教導學生對不同的族群與文化予以充分的了解、接納，進而尊重欣賞，並要求學校進行改善及輔導措施，讓校園恢復寧靜及回歸正常教學，市府追求多元族群融合，希望不因這件事造成阻礙。

中一中烯環鈉事件　原民議員要求校長公開道歉、下台負責

「烯環鈉」事件延燒　中一中校長向全體原民朋友致歉

中一中校長為「烯環鈉」再道歉　盧秀燕：校方處理得宜

中一中「烯環鈉」爭議　學者籲教育部先推方案強調族群平等

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀