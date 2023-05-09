汪小菲難忘大S？突曬情歌念舊情：真叫人為難 網苦勸「清醒點」
汪小菲與大S離婚後桃花不斷，與新歡張穎穎遭到母親張蘭棒打鴛鴦，只好忍痛分手，最近恢復單身後，與身家32億的「拿督千金」莊鍶敏約會，女方對他有好感，新戀情看似有譜，他昨（8）日卻在微博發文，貼出齊秦的經典情歌〈袖手旁觀〉，還留言「真叫人為難」，似乎對舊情難以忘懷，讓網友相當好奇，留言詢問「忘不了大S嗎？」、「還在想念張穎穎？」
記者江芷稜/綜合報導
疫情解封，汪小菲恢復過往生活，每半個月飛來台灣與家人見面，但前妻大S已經另嫁韓國歐巴具俊曄，復婚暫時無望，張穎穎也在微博曬出分手宣言，與汪小菲劃清界線，並提告網友抹黑墮胎換豪宅一事。反倒是汪小菲的身邊出現拿督千金莊鍶敏，剛好兩人都是單身，對創業有共同話題，互動很不錯，女方積極想脫單，表示「不排除有進一步接觸的可能」，並獲得張蘭認可，未來有望替麻六記直播帶貨。
看似一切都有新發展，汪小菲一首歌又顛覆現況，曬出一首老歌〈袖手旁觀〉，歌詞寫道「妳的臉龐閉上眼睛就在我眼前轉呀轉，我拿什麼條件能將妳遺忘，除非我們從一開始就不曾愛過對方」，彷彿仍在懷念往昔的舊情，完全不像沉浸愛河的人，讓吃瓜網友又有新話題。
汪小菲寫了一句「真叫人為難」，讓網友浮想翩翩，有的人認為他回到台灣，可能難忘與大S舊情，苦勸「小菲同志，你不會還要復合吧？啊？大哥，清醒點，沒有別的可說，還是那句少喝酒少情緒化」、「他最愛的是孩子的媽，太念舊」，也有人認為他仍思念張穎穎，開酸「愛的時候不保護好穎穎，現在馬後炮，朝三暮四的男人」、「穎穎現在離開你過的多精彩，想想自己問題吧」，建議他展開新戀情，不要再為情所困。