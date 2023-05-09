歐陽妮妮「豪砸250萬配貨」才買到愛馬仕！嗨曬美包：好廢好喜歡

汪小菲難忘大S？突曬情歌念舊情：真叫人為難　網苦勸「清醒點」

▲汪小菲離婚後成了黃金單身漢，卻似乎對大S舊情難忘。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲離婚後成了黃金單身漢，卻似乎對大S舊情難忘。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲與大S離婚後桃花不斷，與新歡張穎穎遭到母親張蘭棒打鴛鴦，只好忍痛分手，最近恢復單身後，與身家32億的「拿督千金」莊鍶敏約會，女方對他有好感，新戀情看似有譜，他昨（8）日卻在微博發文，貼出齊秦的經典情歌〈袖手旁觀〉，還留言「真叫人為難」，似乎對舊情難以忘懷，讓網友相當好奇，留言詢問「忘不了大S嗎？」、「還在想念張穎穎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大S曬出汪小菲的親筆借據，律師認為這絕對具有效力。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）
▲汪小菲恢復疫情前來台生活，但與大S已經回不去了 。（圖／翻攝自微博）
疫情解封，汪小菲恢復過往生活，每半個月飛來台灣與家人見面，但前妻大S已經另嫁韓國歐巴具俊曄，復婚暫時無望，張穎穎也在微博曬出分手宣言，與汪小菲劃清界線，並提告網友抹黑墮胎換豪宅一事。反倒是汪小菲的身邊出現拿督千金莊鍶敏，剛好兩人都是單身，對創業有共同話題，互動很不錯，女方積極想脫單，表示「不排除有進一步接觸的可能」，並獲得張蘭認可，未來有望替麻六記直播帶貨。

▲張穎穎和汪小菲的私密錄音檔外流。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎和汪小菲因為母親張蘭反對，只好宣布分手。（圖／張穎穎抖音）
看似一切都有新發展，汪小菲一首歌又顛覆現況，曬出一首老歌〈袖手旁觀〉，歌詞寫道「妳的臉龐閉上眼睛就在我眼前轉呀轉，我拿什麼條件能將妳遺忘，除非我們從一開始就不曾愛過對方」，彷彿仍在懷念往昔的舊情，完全不像沉浸愛河的人，讓吃瓜網友又有新話題。

▲汪小菲與拿督千金莊鍶敏傳出新戀情，卻又曬出老歌〈袖手旁觀〉，透露對舊情難忘。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲與拿督千金莊鍶敏傳出新戀情，卻又曬出老歌〈袖手旁觀〉，透露對舊情難忘。（圖／翻攝自汪小菲微博） 
▲汪小菲一句「真叫人為難」，透露對舊情難忘。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲一句「真叫人為難」，透露對舊情難忘。（圖／翻攝自汪小菲微博）
汪小菲寫了一句「真叫人為難」，讓網友浮想翩翩，有的人認為他回到台灣，可能難忘與大S舊情，苦勸「小菲同志，你不會還要復合吧？啊？大哥，清醒點，沒有別的可說，還是那句少喝酒少情緒化」、「他最愛的是孩子的媽，太念舊」，也有人認為他仍思念張穎穎，開酸「愛的時候不保護好穎穎，現在馬後炮，朝三暮四的男人」、「穎穎現在離開你過的多精彩，想想自己問題吧」，建議他展開新戀情，不要再為情所困。

掰了張穎穎！汪小菲搭上身價32億「拿督千金」　女方認了：有好感

汪小菲坦承戀愛腦！恢復疫情前來台生活　陸網友罵：跟大S復合嗎

王思佳浮誇系豪宅翻車！訂製櫃子擺滿香奈兒　網友諷：一屋子假貨

小甜甜愛犬送醫收據曝光！宋晉賢：康復後就不算虐狗嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀