碳酸飲料喝多傷腦傷骨骼？！改喝氣泡水，４觀念保持口感又健康！

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碳酸飲料影響全身：劉怡里營養師表示，碳酸飲料最大的問題就在於糖分高，長期持續下來容易造成三酸甘油脂過高、引起肥胖、形成三高等心血管疾病。另也可能使得注意力不集中、工作/學習能力降低，這在孩童中尤其明顯，亦有可能過動。除此之外，糖也易破壞膠原蛋白、身體慢性發炎，加速皮膚、各器官老化，當然，也包括腦部細胞退化。也有不少研究認為，糖分攝取過高會加重胰臟負擔，增加胰臟癌風險。
也會影響骨骼健康：視產品不同，多也有磷酸、磷酸鹽，磷攝取過多，就會減少鈣質，容易影響骨骼發育、難以長高、骨質疏鬆等。人工色素則可能造成過敏。
他太常喝碳酸飲料，爬山骨折才發現骨鬆！
劉怡里營養師也分享，日前就遇過喜愛爬山的案例，在一次爬山過程中骨折，經檢查發現有骨質疏鬆症，在了解飲食習慣後得知平時就非常喜歡喝碳酸飲料，長期餐後都會喝一罐，再加上現代人普遍缺乏鈣質攝取，合理推測這就是骨質疏鬆釀起骨折的主要原因之一。
碳酸飲料全面影響身體機能，氣泡水４好處保持口感又健康！
氣泡水的好處：劉怡里營養師建議，若習慣喝有氣泡的刺激性飲料，可以氣泡水取代碳酸飲料，氣泡水的好處包括可在擁有刺激感下確實多喝水，大幅減少糖份及其他加工成份攝取，且氣泡也能增加飽足感，減少進食量，有助減重。若是在碳酸飲料改喝氣泡水初期較不習慣的族群，也可以加入檸檬、蔬果做成氣泡蔬果汁進行，此喝法除了增添風味，也能攝取蔬果營養。
加「蔬果」別只加水果：不過要注意的是，若要加蔬果，建議加蔬菜和水果，若只加水果，為達一定的風味，恐怕會加入太多的水果，糖份一樣會太高。
氣泡水太甜如同碳酸飲料，留意４觀念喝得更健康！
健康喝法觀念：即便氣泡水相較碳酸飲料來得更加健康，但飲用上還是有許多需留意的細節。除了上述的加入蔬果需留意之外，劉怡里營養師也指出，許多人喝氣泡水會加入不少果醬，讓氣泡水喝起來就像碳酸飲料，其實這喝法確實幾乎如同碳酸飲料，糖分一樣過高，大幅降低了喝氣泡水的意義。因此建議以原味、無調味的為佳，或是適度添加檸檬等天然蔬果、少許果醬等。
建議避免族群：另外，易腹脹或是胃食道逆流者，剛做完消化道手術者、腸躁症等族群較不適合喝氣泡水，以免吞氣過多造成負擔。而易脹氣的族群，可如經常需要講話的律師、老師、表演工作者，或是久坐較少起身活動容易囤氣的上班族，這些族群都建議多加留意。
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