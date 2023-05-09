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台灣紀錄片參加新加坡華語電影節　讓世界看見在地

▲新加坡華語電影節策展方與新北市紀錄片參展代表合影。（圖／新北市政府提供）
▲新加坡華語電影節策展方與新北市紀錄片參展代表合影。（圖／新北市政府提供）

記者賴正琳／綜合報導

新北市政府新聞局今年與「新加坡華語電影節」合作，「紀錄短片集：新北市紀錄片獎」登上新加坡奧登劇場，拓展新北市紀錄片獎視野，透過鏡頭讓新北躍上國際、讓世界看見台灣。

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為期10天的「新加坡華語電影節」在7日晚間放映閉幕片《做工的人》，並邀請片中主角李銘順出席，與觀眾分享片中點滴，該電影節跨越國界，至今已邁入第11屆，走過疫情的陰霾，今年的影展規模是近年來最大的一次，同時也是新加坡當地指標性影展之一，於4月28日至5月7日於新加坡嘉華院線、奧登劇場舉辦為期10天的放映活動，總計安排40場56部劇情長片、紀錄長片、短片，其中有《神人之家》、《大俠胡金銓》、《本日公休》與《一家子兒咕咕叫》…等22部台灣作品，新北市政府新聞局為推廣台灣紀錄片也率團參展，藉此電影盛會與來自各界影人交流並行銷台灣紀錄片。

新北市長期推廣紀錄片，2022年首度與該電影節合作放映，頗獲好評，今年更精選4部「新北市紀錄片獎」歷年優選影片，規劃「紀錄短片集：新北市紀錄片獎」單元，包含張弘榤導演《鯨之聲》以鯨豚獸醫切入對海洋的關注；張緯誌導演《沈默螺旋》發掘深澳海底的玫瑰珊瑚礁及罕見物種龍女簪；陳蔚慈導演《屠龍之際》海岸邊廢棄保麗龍問題；以及黃淑梅導演《龍昇不打烊》述說環境與家鄉的保衛戰，帶領新加坡觀眾看到台灣這片土地的美麗與憂愁，新北市政府新聞局長張愛晶、駐新加坡台北代表處新聞組蔡靜怡組長、政務組楊芷宜組長和新加坡華語電影節策展人符詩專都到場，支持台灣的優秀紀錄片作品，更邀請影片導演張弘榤及張緯誌出席映後座談，與觀眾分享拍攝過程。

張愛晶表示，「新北市紀錄片獎」從2011年開始辦理，迄今已經邁入第13年，每年都吸引來自世界各地的導演前來角逐，至今已經培育出111位優選導演，完成120部優選作品，作品內容不僅有這次參展的生態議題，更囊括聯合國發展目標(SDGs)性別、族群…等多元議題，新北市不僅以徵件競賽提供紀錄片創作團隊拍攝基金，以實際行動支持紀實影像創作及工作者，亦協助行銷宣傳，將台灣優秀的紀錄片影像推展到世界各地，成為紀錄片工作者的堅實後盾。此次，很榮幸帶著新北市紀錄片獎優選影片到新加坡華語電影節放映交流，期盼藉此機會拓展新北市紀錄片獎的國際視野，也讓國際看見新北市的優選作品，打造新北市成為國際華人紀錄片的重心城市。

張弘榤導演表示，拍攝紀錄片是一條漫長的道路，時間、金錢都是一大耗損，感謝新北市紀錄片獎給予的拍攝協助，在拍攝期間就給予拍攝獎金，並提供專業講師共同討論影片進程，不僅彌補部份拍攝資金缺口，也能將紀錄片創作以最好的方式呈現，期待藉由《鯨之聲》這部作品，能讓大家關注到海洋及鯨豚的問題，海洋與生態需要大家的共同維護。

張緯誌導演表示，他多次參與新北市紀錄片獎活動，就像是一同見證了新北市紀錄片獎的成長，也看到紀實影像的多樣化，新北市紀錄片獎給予了參賽者最大限度的自由創作，適時給予協助，也協助行銷推展，很高興能藉本次放映的機會，到新加坡與電影節的觀眾們交流討論，希望這場放映活動，能讓大家都有所收穫。

此外，新聞局訪問團也特別前往拜會IMDA新加坡信息通信媒體發展局，透過交流、觀摩及相互分享，了解、學習新加坡在影視產業的發展規劃及行銷宣傳，作為後續新北市影視業務推展之參考，同時尋求更多未來合作的可能性。更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

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