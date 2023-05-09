COLDPLAY確定來台！ 11月11日高雄世運主場館開唱　搶票時間曝光

英倫天團Coldplay酷玩樂團今（9）日公布讓歌迷期待已久的亞洲及澳洲巡迴演出日程，將於2023年11月開始在亞洲各國展開體育場規模的巡迴演出，這場和專輯同名的Music Of The Spheres世界巡迴演唱會已打破許多紀錄。本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。
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自去年3月巡演起跑，全球累積票房已超越所有歌手，在歌迷和樂評間獲得高度評價，並奪下多項大獎，包括2022年AMA最受歡迎巡演歌手(Favorite Touring Artist)、及2023年iHeartRadio Awards的年度最佳巡演(Tour of The Year)。亞洲巡演將從睽違六年的東京為起點，這次巡迴將是他們首度在高雄、雅加達和吉隆坡開唱，澳洲的唯一場次將於伯斯(Perth)舉行，這也將是他們自2009年之後再次於西澳演出。澳洲場次將請到Amy Shark及Thlema Plum擔任開場嘉賓，其餘場次的開場嘉賓將於日後陸續公布。
Coldplay酷玩樂團2023高雄演唱會
演出日期：2023/11/11（六）19:30（實際演出時間以現場公告為準）
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館)
Live Nation Taiwan會員預售 : 2023/05/17 （三）12PM – 11:59PM（LNT預購教學：http://bit.ly/lnpreHP）（*預購不保證序號或座位排號一定優於正式開賣，數量有限，售完為止）