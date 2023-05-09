痛批最美納骨塔進水　新聯線黨團將赴監察院檢舉

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民眾黨市議員李國璋指出，原定去年七月完工的大坪頂永恆之丘納骨塔在林前市長拍完美照貼文後，隨即因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水，緊急追加超過1700萬的預備金進行變更設計工程，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水。這樣的工程設計，林智堅前市長、沈慧虹前副市長、張力可前民政處長，這組「智慧力連線」難道不該出面道歉負責任嗎？
副議長余邦彥批評，在傳統文化習俗中，先人的塔位即便是環境潮濕都是會不利後代運勢的，更何況是下雨就嚴重積水的納骨塔，要叫市民如何安心讓先人們在此安息？簡直是對先人的二度傷害！
民眾黨市議員宋品瑩表示，林前市府大肆於社群媒體及新聞稿中宣揚永恆之丘獲得「行政院公共工程金質獎」，稱這是新竹市公共建設最高榮譽肯定，現在發生連兩次下雨即積水的慘狀，讓人不禁質疑此獎公信力何在？中央評估的標準為何？
無黨籍市議員鄭慶欽說，人民公帑一分一毫都應謹慎評估花用，「防水排水」應是工程品質最基本要求，只顧著符合城市美學卻罔顧實用性，著實是本末倒置。
新聯線黨團今日也指出，民進黨議員日前稱永恆之丘遲遲未開放民眾選位，指責高虹安市府行政失靈、唬弄民眾，現如今揭開問題竟是出在自家人林智堅、沈慧虹、張力可。從棒球場到永恆之丘，民進黨議員不斷護航要求盡速啟用，卻對種種缺失視而不見，但「問題不會因為蒙上眼睛就消失」。新聯線黨團呼籲民進黨議員迷途知返，回到監督的正途上，而非不斷護航掩飾。
新聯線黨團拿出前市府的公文證明，永恆之丘設計圖說已於107年由前市府核定，並且是「沈慧虹代決」，廠商也可能主張市府當時同意該設計，導致市府必須額外編列預算來進行改善，根本是浪費民眾納稅錢，必須追究當時核定設計圖說的相關人員的疏失，將赴監察院檢舉要求針對林智堅前市長、沈慧虹前副市長、張力可前民政處長涉及的行政疏失進行調查，還給民眾一個交代！