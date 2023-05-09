MLB／吉田正尚的年薪超值嗎？美媒稱「小偷級合約」：少領一半
大聯盟波士頓紅襪隊日籍強打吉田正尚剛剛榮獲美聯單周MVP，近期吉田正尚連續16場安打，上周4成80打擊率，2轟，8打點，長打率.800，上壘率.519，堪稱是紅襪隊最火燙的打者。吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬美元合約，賽季前不少球隊認為這是高估他的價值，沒想到開季後火燙的表現直接打臉其他球隊評估。美國媒體《波士頓環球報》更認為紅襪隊大賺一筆，認為這簽約根本是「小偷等級」（物超所值），真實身價應該要1億8000萬美元以上。
記者吳政紘/綜合報導
由於吉田正尚的活躍表現，紅襪隊在大聯盟戰力表上原本排名20位，這周開始已經上升到第6名。
吉田身高173公分，體重80公斤，但卻是揮棒速度夠快，可以應付大聯盟投手的等級，而他的擊球率跟角度也很廣，是很全方面的打者。不過也因為體型限制，加上過往在日職雖然表現優異，但過去不少日本野手進軍大聯盟表現平平，讓很多大聯盟球隊、球評，先吃都不看好紅襪隊這筆投資。
吉田正尚賽季前與紅襪簽下5年9000萬美元合約，《波士頓環球報》評論認為，這筆合約根本是「小偷等級」，以現階段吉田正尚的表現「紅襪隊賺到了」，他身價應該要1億8000萬美元以上。