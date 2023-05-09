星宇航空讓旅客睡機場！好感度「意外大飆升」　日本人揭原因

成田機場「釘子戶」超頑強！給10億也不搬走　星宇被宵禁慘困日本

▲星宇航空延誤事件除了天氣、決策備受討論，成田機場因釘子戶實施的「宵禁」也成熱們話題。（圖／翻攝自成田空港 Narita Airport臉書）
▲星宇航空延誤事件除了天氣、決策備受討論，成田機場因釘子戶實施的「宵禁」也成熱們話題。（圖／翻攝自成田空港 Narita Airport臉書）

記者張志浩/綜合報導

星宇航空JX800航班6日因日本成田機場側風一度無法降落，導致從成田回桃園機場的JX801延誤，後又發生JX803航班因為併班、錯過機場宵禁，最後發生全機無法起飛，只能發放睡袋讓乘客在候機室過夜，整起事件迅速延燒，而事實上，成田機場實施宵禁從1978年就開始，背後原因竟和當地的「釘子戶」有關，這些住戶直接住在成田機場「裡面」，讓成田機場只能為他們開闢新跑道。過去甚至曾開出10億日圓協助他們搬離，但也釘子戶門仍堅持不搬離老家和農田，才迫使成田機場每晚11點就要打烊，間接影響航班調度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧本次星宇航空事件，JX800因天氣因素，三度嘗試降落並延誤7小時，JX801需等待JX800降落後才有飛機能搭乘，因此星宇決定將JX801與JX803併班，想不到JX800降落後遇到機組成員超時需更換的影響，併班過程大延誤後錯過宵禁無法起飛，兩班旅客只能一起困機場睡覺，本起事件除了天氣、決策備受討論，成田機場的「宵禁」也成熱們話題

▲星宇航空出包，因超過成田機場宵禁無法起飛，發生乘客被迫睡航廈的鬧劇。（圖／取自批踢踢）
▲星宇航空因併班失誤，造成起飛時間錯過成田機場宵禁，發生乘客被迫睡航廈的事件。（圖／取自PTT）
據悉，成田機場客流量是全日本第二，每年吞吐量高達4000萬人次，不過相較於全球客流量大的國際機場都是24小時營運，成田機場則在每晚11點就要打烊，目的就是為了就是不打擾周邊的釘子戶，當地民眾長期對航機發出的噪音有所意見，1978年前後共發生500多起與成田機場有關的抗議事件，當地居民因為不滿辛苦開墾十多年的農田，從荒蕪到變肥沃的良田，政府一聲令下就要收回，因此發生許多流血衝突。

由於當地農民抗議不休，成田機場從1978年正式啟用後，就始終只開放一條跑道，歷經多年來，成田機場至今仍有部分釘子戶不願搬離，他們的拆遷補償款從1億日圓上漲到10億日圓，但居民仍不願搬離；不過後續在2019年10月27日，成天機場已延長A跑道使用時間1小時，起降時間變成上午6時到晚間12時止

此外，為因應特殊情況，若要在晚間12時後起降航機，僅限成田機場出現颱風、大雪等惡劣天候，及攸關航機安全及乘客生命等「緊急或不得已」的情況，同意航機以「緊急事態」起降。

▲從衛星地圖也可看到成田機場內有住戶，跑道都繞道而行。（圖／Google Maps）
▲從衛星地圖可看到，成田機場內有不少釘子戶，飛機跑道甚至要都繞道而行。（圖／Google Maps）

星宇航空讓旅客睡機場！好感度「意外大飆升」　日本人揭原因

星宇航空害乘客睡機場！專家曝「調度致命傷」：與天氣無關

星宇航空乘客睡機場！消基會：支持賠到底　籲旅客「做1事」自保

「國人旅遊水準有夠低級」！她挺星宇航空開砲：張國煒有Guts

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀