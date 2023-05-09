成田機場「釘子戶」超頑強！給10億也不搬走 星宇被宵禁慘困日本
星宇航空JX800航班6日因日本成田機場側風一度無法降落，導致從成田回桃園機場的JX801延誤，後又發生JX803航班因為併班、錯過機場宵禁，最後發生全機無法起飛，只能發放睡袋讓乘客在候機室過夜，整起事件迅速延燒，而事實上，成田機場實施宵禁從1978年就開始，背後原因竟和當地的「釘子戶」有關，這些住戶直接住在成田機場「裡面」，讓成田機場只能為他們開闢新跑道。過去甚至曾開出10億日圓協助他們搬離，但也釘子戶門仍堅持不搬離老家和農田，才迫使成田機場每晚11點就要打烊，間接影響航班調度。
記者張志浩/綜合報導
回顧本次星宇航空事件，JX800因天氣因素，三度嘗試降落並延誤7小時，JX801需等待JX800降落後才有飛機能搭乘，因此星宇決定將JX801與JX803併班，想不到JX800降落後遇到機組成員超時需更換的影響，併班過程大延誤後錯過宵禁無法起飛，兩班旅客只能一起困機場睡覺，本起事件除了天氣、決策備受討論，成田機場的「宵禁」也成熱們話題。
據悉，成田機場客流量是全日本第二，每年吞吐量高達4000萬人次，不過相較於全球客流量大的國際機場都是24小時營運，成田機場則在每晚11點就要打烊，目的就是為了就是不打擾周邊的釘子戶，當地民眾長期對航機發出的噪音有所意見，1978年前後共發生500多起與成田機場有關的抗議事件，當地居民因為不滿辛苦開墾十多年的農田，從荒蕪到變肥沃的良田，政府一聲令下就要收回，因此發生許多流血衝突。
由於當地農民抗議不休，成田機場從1978年正式啟用後，就始終只開放一條跑道，歷經多年來，成田機場至今仍有部分釘子戶不願搬離，他們的拆遷補償款從1億日圓上漲到10億日圓，但居民仍不願搬離；不過後續在2019年10月27日，成天機場已延長A跑道使用時間1小時，起降時間變成上午6時到晚間12時止。
此外，為因應特殊情況，若要在晚間12時後起降航機，僅限成田機場出現颱風、大雪等惡劣天候，及攸關航機安全及乘客生命等「緊急或不得已」的情況，同意航機以「緊急事態」起降。