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數位部攜遠傳推5G遠距醫療　逾3萬人次受惠、南投明年增眼科

▲數位發展部今（9）日於南投舉行成果展，遠傳電信於南投縣仁愛鄉衛生所展示已開診的5G遠距診療服務。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.09）
▲數位發展部今（9）日於南投舉行成果展，遠傳電信於南投縣仁愛鄉衛生所展示已開診的5G遠距診療服務。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.09）

記者李琦瑋／台北報導

數位發展部今（9）日由次長李懷仁率隊，赴南投縣仁愛鄉衛生所，了解遠傳電信如何透過5G通訊，整合埔里基督教醫院資源，藉由「智慧醫療」提升偏鄉民眾的醫療品質與就醫可近性。遠傳自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次。

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遠傳電信今天於南投縣仁愛鄉衛生所展示已實際開診的5G遠距診療服務，由衛生所醫師與遠端專科醫師共同會診，提供居民就近診療資源，強化偏鄉醫療品質。目前仁愛鄉與信義鄉遠距診療科別已有皮膚科、耳鼻喉科，預計明年將再擴增眼科，透過科技的支持，增加偏鄉民眾需要的醫療量能。

遠傳電信表示，南投縣信義鄉、仁愛鄉幅員遼闊、部落分散，專科醫療量能長期不足，遠傳自去年初協助開設5G遠距診療服務，連結埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院等專科醫療資源，陸續導入皮膚科、耳鼻喉科等遠距診療。今天於仁愛鄉衛生所展示的遠距診療的情境，就是由仁愛鄉衛生所的醫師透過遠傳5G遠距診療平台與IoT的五官鏡醫療量測設備，零時差傳送高畫質醫學影像至與埔里基督教醫院的皮膚科專科醫師，呈現醫療零距離的場景。

民眾羅瑋鈞接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己長期深受異位性皮膚炎所苦，但家附近沒有皮膚科診所，得坐公車1小時到埔里鎮就醫，耗費許多時間及車費，今年起到仁愛鄉衛生所使用遠距會診後，從家裡走到衛生所只要十幾分鐘，節省不少交通成本，讓他得以按時回診，病情也受到控制，且2次看診下來，視訊品質良好，沒有畫面延遲的狀況，2位醫生也都相當專業，問病細緻。

遠傳電信表示，遠距診療平台是由遠傳自主開發，可整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，並運用5G高頻寬、低延遲特性，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診，不僅讓醫療資源得以深入偏鄉，「網路取代馬路」更減少長途就醫交通往返的碳排，遠傳自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次。

另外，遠傳5G遠距診療也支援埔里基督教醫院，導入在山地醫療巡迴車，透過五官鏡設備及12導程心電圖儀等IOT遠距診療儀器，讓專科醫療服務範圍更廣且更深入部落，除了提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科等專科醫療資源，也針對心血管疾病提供了更完整的篩檢、診療、追蹤等遠距醫療服務。

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