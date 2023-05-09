數位部攜遠傳推5G遠距醫療　逾3萬人次受惠、南投明年增眼科

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遠傳電信表示，南投縣信義鄉、仁愛鄉幅員遼闊、部落分散，專科醫療量能長期不足，遠傳自去年初協助開設5G遠距診療服務，連結埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院等專科醫療資源，陸續導入皮膚科、耳鼻喉科等遠距診療。今天於仁愛鄉衛生所展示的遠距診療的情境，就是由仁愛鄉衛生所的醫師透過遠傳5G遠距診療平台與IoT的五官鏡醫療量測設備，零時差傳送高畫質醫學影像至與埔里基督教醫院的皮膚科專科醫師，呈現醫療零距離的場景。
民眾羅瑋鈞接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己長期深受異位性皮膚炎所苦，但家附近沒有皮膚科診所，得坐公車1小時到埔里鎮就醫，耗費許多時間及車費，今年起到仁愛鄉衛生所使用遠距會診後，從家裡走到衛生所只要十幾分鐘，節省不少交通成本，讓他得以按時回診，病情也受到控制，且2次看診下來，視訊品質良好，沒有畫面延遲的狀況，2位醫生也都相當專業，問病細緻。
遠傳電信表示，遠距診療平台是由遠傳自主開發，可整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，並運用5G高頻寬、低延遲特性，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診，不僅讓醫療資源得以深入偏鄉，「網路取代馬路」更減少長途就醫交通往返的碳排，遠傳自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次。
另外，遠傳5G遠距診療也支援埔里基督教醫院，導入在山地醫療巡迴車，透過五官鏡設備及12導程心電圖儀等IOT遠距診療儀器，讓專科醫療服務範圍更廣且更深入部落，除了提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科等專科醫療資源，也針對心血管疾病提供了更完整的篩檢、診療、追蹤等遠距醫療服務。