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班機延誤、取消只能苦吞？美國擬推出新規　航空公司需退款賠償

▲美國將推新政策，要求航空公司為可控範圍內造成旅客不便給予賠償。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國將推新政策，要求航空公司為可控範圍內造成旅客不便給予賠償。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

星宇航空6日發生嚴重延遲事件，302名旅客被迫睡在成田機場航廈，引發各界熱議。不過班機延誤、出狀況，並非只有台灣才會發生，美國總統拜登8日就表示，聯邦政府將針對航空業者制定新規，若在可控範圍內遇到班機延遲、取消等狀況，導致乘客滯留，就必須補成乘客餐點和額外住宿衝。

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綜合《美聯社》等外媒報導，拜登與運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）8日在白宮宣布，表示聯邦政府正在制定新規，當航空公司取消航班或是航班嚴重延誤時，航空公司除了要退還旅客機票費用外，新規定要求航空公司必須對乘客作出補償，支付乘客因航班取消或嚴重延誤而產生的費用，包括重新預定另一次航班、叫車、共乘、餐飲以及入住飯店的費用等。

拜登表示，「我知道你們中的許多人對美國的航空公司提供的服務感到多麼沮喪，我明白這一點。這就是為什麼我們首要任務是讓美國的航空旅客得到更好的待遇。」

拜登補充稱，「如果你的航班嚴重延誤或取消，而航空公司本可以防止這種情況的發生，那麼你應該得到的不僅僅是你的機票價格。應該得到全額補償。」他進一步表示，「你的時間很重要。對你生活產生的影響也很重要。」

布塔朱吉也指出，「夏季出行將給這一系統帶來巨大壓力。航空公司需要承擔起更好地為乘客服務的基本責任。」他在聲明中稱，「當航空公司造成航班取消或延誤時，乘客不應承擔費用。」

拜登稱這項新規定將會在「今年晚些時候」生效，對此，將負責制定新政策的美國運輸部官員表示，目前沒有確切完成的時間點，但已經加快腳步進行。報導指出，這項規定是在夏季旅遊旺季開始前幾週提出，預期到時候會出現大量旅行人潮，超越新冠肺炎疫情期間的紀錄。

目前不管航空公司以什麼理由取消航班，消費者都可以要求退還機票中未使用部分的費用，也可以要求退還其可能已經支付給航空公司的某些額外費用，如託運行李和分配特定座位的費用。但航空公司大多嘗試乘客使用代金劵，而並非退款。

在去年夏天發生大範圍的航班中斷事故後，交通部發布了一個網站，可以更了解航空公司的補償政策。若因航空公司作業導致班機延誤或取消，能據此爭取補償，重新安排航班或安排住宿和膳食。‘

美國十大航空公司都迅速承諾，當航班取消事件迫使乘客為另一趟航班等待至少三個小時時，將為乘客提供現金或餐券。除了邊疆航空（Frontier Airlines）之外。

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