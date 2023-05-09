班機延誤、取消只能苦吞？美國擬推出新規　航空公司需退款賠償

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拜登表示，「我知道你們中的許多人對美國的航空公司提供的服務感到多麼沮喪，我明白這一點。這就是為什麼我們首要任務是讓美國的航空旅客得到更好的待遇。」
拜登補充稱，「如果你的航班嚴重延誤或取消，而航空公司本可以防止這種情況的發生，那麼你應該得到的不僅僅是你的機票價格。應該得到全額補償。」他進一步表示，「你的時間很重要。對你生活產生的影響也很重要。」
布塔朱吉也指出，「夏季出行將給這一系統帶來巨大壓力。航空公司需要承擔起更好地為乘客服務的基本責任。」他在聲明中稱，「當航空公司造成航班取消或延誤時，乘客不應承擔費用。」
拜登稱這項新規定將會在「今年晚些時候」生效，對此，將負責制定新政策的美國運輸部官員表示，目前沒有確切完成的時間點，但已經加快腳步進行。報導指出，這項規定是在夏季旅遊旺季開始前幾週提出，預期到時候會出現大量旅行人潮，超越新冠肺炎疫情期間的紀錄。
目前不管航空公司以什麼理由取消航班，消費者都可以要求退還機票中未使用部分的費用，也可以要求退還其可能已經支付給航空公司的某些額外費用，如託運行李和分配特定座位的費用。但航空公司大多嘗試乘客使用代金劵，而並非退款。
在去年夏天發生大範圍的航班中斷事故後，交通部發布了一個網站，可以更了解航空公司的補償政策。若因航空公司作業導致班機延誤或取消，能據此爭取補償，重新安排航班或安排住宿和膳食。‘
美國十大航空公司都迅速承諾，當航班取消事件迫使乘客為另一趟航班等待至少三個小時時，將為乘客提供現金或餐券。除了邊疆航空（Frontier Airlines）之外。