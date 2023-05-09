立法院審查人口販運防制修正案　民間監督聯盟發聲明

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，除了處罰從事不法行為犯罪者之外，於犯罪過程中以各種手段對待被害人的幫助犯亦受處罰。並且原法律條文罰則過輕的問題，在刑度上也作了提升，並明定各種加重處罰的條件，這些修正部分，讓民間人口販運防制監督聯盟給予肯定，但仍有感到遺憾之處。
民間人口販運防制監督聯盟指出，惟令人遺憾的是，本次修法未能明定我國籍權宜船、以及進入我國海域、靠港的外國籍船隻的部會權責歸屬，該類船隻恐怕持續為查緝的三不管地帶。再者，法官在對未滿十八歲人從事人口販運犯罪的加害人量刑，因為罰則尚未明定加重處罰，恐將導致部分法官在量刑時依本法規定裁量，而未能引用《兒童及少年福利與權益保障法》的加重量刑，形成法院混亂的見解。
民間人口販運防制監督聯盟認為，最嚴重的問題在於被害人鑑別機制與申訴機制，未能引進外部專業人士監督的力量，而由警察單位擔任鑑別任務，並當事人不服鑑別結果時，再由司法警察的上級，球員兼裁判作最後決定。如此，因為員警的過失所導致的錯誤結果，即可能再一次在上級長官的包庇維持錯誤結果，這將使得當事人求助無門，無益於打擊犯罪，本聯盟對此深感憂心。引進外部專家接受申訴的目的，正是為了在警察內部機制失靈或是刻意包庇的情況發生時，即時進行修補，本聯盟極力主張被害鑑別救濟應由外部專家審議。
民間人口販運防制監督聯盟分析，關於遺漏的三個問題，包括：入境權宜船與外國籍船的犯罪偵防、對兒少進行犯罪的加重其刑、以及被害人鑑別救濟機制引入外部專家審議等，本聯盟期待立法委員們在本案三讀前能夠作出修正，讓整部法律更加完善，避免即將發生的弊端，有效打擊犯罪並保障被害人權益。