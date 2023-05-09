徐乃麟突喊「外面假貨很多」疑指王思佳 曝老婆私下買包習慣
今（8）日華視《天才衝衝衝》錄影，主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱接受訪問，談到近來王思佳爆出拎假愛馬仕包事件，剛帶老婆從義大利玩回來的徐乃麟，就被問到此事，坦言老婆現在已經不太常買精品包。
記者侯家瑜/台北報導
王思佳日前上藍心湄主持的節目《女人我最大》，分享收藏的愛馬仕包遭網友質疑是假貨，而她事後澄清自己是找代購買，保險起見還是自費7500元去驗包，目前結果尚未出爐。徐乃麟表示這次出遊，老婆沒有特地買精品包，「基本上我們現在都不會買這些東西，到了某個年紀就不會去追求這些，現在生活就是好好過日子，把健康維持好。」還意有所指強調「那些都不重要」，更說：「現在外面假貨這麼多。」一旁的曾國城、籃籃也套話：「你現在是有看到誰用假的？」而下一秒曾國城就無辜躺槍，被說今天穿粉色衣服特別敏感。
徐乃麟透露老婆過去看到喜歡的包會買，但現在幾乎不提出門，「也沒有什麼意義，現在就趨於平淡，什麼都簡單就好。」也說在經濟許可之內，基本上花錢不會心痛，所以也不會特別去管老婆買的東西。而曾國城也被問到是否會買包包給老婆，他笑說：「錢都她在管，你覺得呢？」還說老婆每次過節都會買好禮物。