特企／台日醫共研氫氧療法　增加患者持續抗癌能量

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赤木純兒表示:「將氫氧使用在癌症治療上，是一個很大的醫學突破，初期我只使用OPDIVP(保疾伏)、低劑量化療和溫熱療法等免疫療法治療癌症四期病患，其成功率約25%，但是自從搭配氫氧氣吸入後，其成功率提高到50%~60%，除此之外，氫氧氣還可解除由藥物帶來的副作用，可以讓病患在治療過程中體力提升、睡得更好、減緩疼痛和食慾提升，這些好處都可以增加患者持續抗癌的能量!」，也將此研究成果發表在美國、日本、英國等國際醫療期刊。
義大胸腔腫瘤科黃明賢副院長表示:「在治療患者中，患者常常因為標靶藥物治療所帶來的指溝炎、皮膚潰爛、口腔黏膜破洞、落髮等等副作用想放棄治療，但經由人體實驗發現，每天吸入4小時的氫氧氣，可明顯減緩化標靶藥物治療帶來的副作用，這對於在治療中的病患，是相當大的幫助!」
林文章表示:「我們和赤木院長達成共識，未來將引進其癌症免疫療法為臺灣的患者服務，但在醫院尚未完成前，我們會先協助有需要的患者，到其醫院進行治療」。
在林文章與赤木純兒使用的癌症治療上，首先會請患者至院內進行血液檢測，檢測上使用英國、日本的專業儀器分析血液，為癌症患者去客製化最適合患者的免疫療法，不一樣的是使用的低劑量的化放療藥物，搭配氫氧療法、保疾伏、溫熱療法、中藥與食療等溫和的治療手法，從治療過程中去激活患者體內的免疫功能，讓患者可以在身心最舒適的環境下，以自身免疫功能的能力戰勝癌症。
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