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特企／台日醫共研氫氧療法　增加患者持續抗癌能量

▲太田水素工坊攜手熊本免疫綜合治療中心，於日本舉辦「太田水素工坊&熊本免疫綜合治療中心，癌症治療新突破簽約合作記者會」。（圖／品牌提供）
▲太田水素工坊攜手熊本免疫綜合治療中心，於日本舉辦「太田水素工坊&熊本免疫綜合治療中心，癌症治療新突破簽約合作記者會」。（圖／品牌提供）

本報訊

為了將氫氧實現在癌症治療上，替癌症患者客製化最適合的免疫療法，太田水素工坊攜手熊本免疫綜合治療中心，於日本舉辦「太田水素工坊&熊本免疫綜合治療中心，癌症治療新突破簽約合作記者會」，現場包括太田水素董事長林文章博士、熊本免疫綜合治療中心院長赤木純兒和高雄義大胸腔腫瘤科副院長黃明賢出席記者會外，藝人唐玲也跟大家分享自己罹癌的過程，為這個新突破揭開序幕。 

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曾四度用氫氣榮獲世界能源獎的林文章，在2010年奪下「世界能源獎」首獎，他投入將近30年的氫氧研究，在國際間打響知名度。近十幾年來林文章將氫氧使用技術投入到健康產業中，並在2016和日本知名癌症免疫醫師赤木純兒，兩人及研究團隊經由多年臨床實驗，將氫氧療法加入至癌症免疫療法中，並取得重大的突破。 

赤木純兒表示:「將氫氧使用在癌症治療上，是一個很大的醫學突破，初期我只使用OPDIVP(保疾伏)、低劑量化療和溫熱療法等免疫療法治療癌症四期病患，其成功率約25%，但是自從搭配氫氧氣吸入後，其成功率提高到50%~60%，除此之外，氫氧氣還可解除由藥物帶來的副作用，可以讓病患在治療過程中體力提升、睡得更好、減緩疼痛和食慾提升，這些好處都可以增加患者持續抗癌的能量!」，也將此研究成果發表在美國、日本、英國等國際醫療期刊。 

義大胸腔腫瘤科黃明賢副院長表示:「在治療患者中，患者常常因為標靶藥物治療所帶來的指溝炎、皮膚潰爛、口腔黏膜破洞、落髮等等副作用想放棄治療，但經由人體實驗發現，每天吸入4小時的氫氧氣，可明顯減緩化標靶藥物治療帶來的副作用，這對於在治療中的病患，是相當大的幫助!」 
林文章表示:「我們和赤木院長達成共識，未來將引進其癌症免疫療法為臺灣的患者服務，但在醫院尚未完成前，我們會先協助有需要的患者，到其醫院進行治療」。 

在林文章與赤木純兒使用的癌症治療上，首先會請患者至院內進行血液檢測，檢測上使用英國、日本的專業儀器分析血液，為癌症患者去客製化最適合患者的免疫療法，不一樣的是使用的低劑量的化放療藥物，搭配氫氧療法、保疾伏、溫熱療法、中藥與食療等溫和的治療手法，從治療過程中去激活患者體內的免疫功能，讓患者可以在身心最舒適的環境下，以自身免疫功能的能力戰勝癌症。

太田水素工坊生技官網

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