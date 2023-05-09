周子瑜MBTI人格曝光！免費測網址看這　MBTI懶人包5大QA一次看

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A：MBTI是「邁爾斯布里格斯性格分類表」（Myers-Briggs Type Indicator）的縮寫，由美國作家Katharine Cook Briggs與女兒Isabel Briggs Myers在1944年發表，他們以心理學家榮格在1921年的《心理類型》為基礎，深入研究後所提出，在20世紀出版研究手冊後，逐漸被心理學界所認可，開始運用在職業適性、人員評估以及教育等領域。
📌MBTI怎麼分類？
A：MBTI又稱「16型人格測驗」，分類方式是由四個向度進行二分法，四個向度分別是能量態度（I／E、內向／外向）、資訊思維（S／N、感官／直覺）、判斷思維（T／F、思考／情感）、反應態度（J／P、判斷／感知），排列組合後產生16種人格類型，並由首字母來組成測試結果，顯示不同的性格傾向。
📌MBTI測驗怎麼做？
A：不少網站都有提供MBTI測驗，其中較多人使用的是由英國公司NERIS Analytics Limited設計的Free Personality Test（目前中文版僅有簡體中文），它將16種人格類型擬人化，建立企業家、總經理、表演者、辯論者、建築師等角色名稱，生動的性格形象深受大眾喜愛，也讓測試者更容易了解測試結果。
這項MBTI測驗會有60題的選擇題，測試者按照題幹描述，依照內心最接近的想法，直接點選不同強度的同意或不同意，成果會以四種類型角色呈現。建議盡量避免選擇中立的答案，且必須在12分鐘內填寫完畢。
📌MBTI會改變嗎？
A：在MBTI測驗中，不同的問題對應著不同指標，每次作答時，不同程度的選擇或作答時間都可能影響最後結果。即使是一樣的題目，過一陣子進行測試，也有可能出現不一樣的結果，因此MBTI並非固定不變，只能反應受試者當下的人格傾向。
📌有哪些名人分享自己的MBTI？
A：TWICE台籍成員周子瑜也曾公開測MBTI，結果是「ISFP-A」，就是「探險家」類型的「好奇心旺盛的藝術家」，隊友志效與Mina測得「ISFP-T」，同樣是「探險家」類型的「好奇心旺盛的藝術家」。
南韓總統尹錫悅去年競選期間，曾特別強調自己的MBTI人格角色是 ENFJ（正義的社會運動家），與美國前總統歐巴馬一樣，藉此展現個人領導特質。
此外，也有不少台灣藝人曾公開自己的MBTI人格，周杰倫則是「INTJ」的「策劃人」人格，桂綸鎂是「INFJ」諮詢師人格，許光漢則是「ESFP」的表演者人格。