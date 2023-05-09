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郭台銘稱「我不獨」　曹興誠寫信質問：是在否認中華民國主權獨立

▲聯華電子創辦人曹興誠今（9）日於個人臉書上發表一封給鴻海集團創辦人郭台銘的公開信。（圖／NOWnews資料照）
▲聯華電子創辦人曹興誠今（9）日於個人臉書上發表一封給鴻海集團創辦人郭台銘的公開信。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

聯華電子創辦人曹興誠今（9）日於個人臉書上發表一封給鴻海集團創辦人郭台銘的公開信，文中反對「台灣最重要的問題是經濟」的論述，指出當國家面臨危難的時刻，經濟就不是最重要的問題，像是台灣如今面臨中共的武統威脅「比經濟更重要」，同時，他也質疑郭口中「我不獨，你不武」的憑據為何，而所謂的「不獨」，是在否認中華民國主權獨立嗎？還是反對所謂的「台獨」呢？曹興誠在信中表達一系列的疑惑後說道，寫信公開聊聊，希望他不介意。

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曹興誠在給郭台銘的公開信中表示，郭於4日在台中市元保宮花了將近兩小時給108桌客人逐桌敬酒，不顧腸胃安危，感覺是真的想當總統，因此要請教他一些問題，首先是「台灣現在最重大的問題和危機是什麼？」郭曾言，目前台灣最重要的問題是經濟，但曹興誠認為，經濟固然重要，但那是指國家𠄘平時候而言，當國家面臨危難的時刻，經濟就不是最重要的問題，像是當重大疫情來襲，為了救命，犧牲一些短期經濟發展是必須的。

他接續說道，今天台灣面臨中共的武統威脅，如果應對失當，國家會滅亡，台灣人會被殺、被關、被放逐、被洗腦，「這才是要解決的、最重大的問題，而非經濟。」郭曾說，若當選總統，對岸軍機就不會來繞台，因為「我不獨，你不武」，去年中共20大會議中，中國國家主席習近平一再強調「統一一定要完成，絕不承諾放棄武力」，從沒說過「台灣不獨，中共不武」，歷年來，中國也從來沒有任何官員這麼說過。

曹興誠直言，郭口中的「我不獨，你不武」可謂重大的宣示，但有任何憑據嗎？和中共有任何默契嗎？還是只是郭單方面認為，「台灣不獨，就可以換來中共不武？」另外，他也向郭提出，什麼叫「不獨」的疑惑，並表示，中華民國自1912年成立以來，始終是獨立的國家，說「我不獨」，是在否認中華民國主權獨立嗎？還是反對所謂的「台獨」呢？

台灣過去的「台獨」運動，主旨是推翻國民黨的專制政權，在台灣建立民主體制，這個「台獨」運動，在李登輝總統推動總統直選成功，落實主權在民以後，實際上已經完成，「否則你也不可能在台灣選總統，不是嗎？」曹興誠說，今天兩岸問題正確的邏輯是「國際如果都了解台灣和中國互不隸屬，則國際可以干預，則中共不敢動武。台灣如果宣稱自己不是獨立的國家，則國際不便介入，則中共對台必定動武」，換句話說，不是「我不獨，你不武」，而是「我不獨，他必武」。

最後，曹興誠甚至表示，郭身邊現在聚集了一堆蠢人，說「台獨就是挑釁」根本顛倒是非，在幫中共侵略台灣找藉口，他不喜歡與這些人為伍，只好寫信來和郭公開聊聊，希望他不介意。

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