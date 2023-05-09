母親節亮相！「牛角Buffet」首插旗台北 每人折100元限3天
大葉高島屋12樓賣場改裝進駐新品牌，5/12搶在母親節亮相，共有6家全新餐飲品牌進駐，包括首次插旗台北的「牛角Buffet」燒肉吃到飽，除了牛角燒肉經典美食外，新增Buffet自助區，甜點、Häagen-Dazs、炸物、沙拉自由夾取，是母親節享用大餐的全新選擇。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本人氣連鎖燒肉「牛角」，推出全新型態的「牛角Buffet」燒肉吃到飽，在5/12於天母大葉高島屋開幕，是北部地區首店。除了原有的燒肉美食外，還新增Buffet自助區任你吃。歡慶全新開幕，14日前「任您吃極饗方案」成人每人折1百元；三位以上成人，提前三日訂位享88折優惠。19日前滿2千元送3百元券。
大葉高島屋12樓賣場改裝，規劃4大生活主題旗艦店與6家人氣餐廳，於5月12日起正式亮相，包括佔地200坪的寶雅新店型「POYA Beauty」、地250坪的「玩具反斗城」、「DAISO大創百貨」和國民居家品牌「生活工場」。
首波登場主題餐廳品牌除了「牛角Buffet」燒肉吃到飽外，還有「禪日式料理」、「大河屋」燒肉丼專門店、「豆腐村」韓國嫩豆腐煲專門店。預計6月中旬起陸續開幕的有，香港50年茶餐廳名店「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」，米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳。