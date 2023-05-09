台南3歲女童遭撞死！過馬路「3重點」家長必看：台灣很危險
台南昨（8）日發生令人震驚的死亡車禍，38歲李姓女子牽著3歲的孩子過馬路時，突被36歲杜姓女子駕駛正要轉彎的轎車從側邊衝撞，母女受到強大撞擊後還被拖行，女童送醫不治，母親也身受重傷，肇事杜女供稱，自己視線被A柱擋住。整起事件在各界延燒，對此長期致力於兒童安全和福利的靖娟基金會執行長林月琴強調，駕駛轉彎注意四周、減速慢行是最基本的，A柱根本不是肇事理由，此外相對弱勢的行人，家長們在帶小孩過馬路時也要留意許多細節，才能避免憾事發生。
記者張志浩/綜合報導
林月琴指出，本次事件的肇事駕駛絕對要負起多設責任，在轉彎時放慢、注意四周行人和車輛狀態本就是最基本的行車要點，在A柱阻擋視線的情況下，更是要把車速降下來，汽車本就是較為強勢的交通工具，因此上路時的危險性理應多加考量，「說A柱阻擋真的不是一個好的理由和說詞。」
雖然汽車有錯在先，不過林月琴也提醒民眾，一般來說，身高低於110公分的孩子，確實有可能無法被汽車駕駛看見，因此在穿越馬路時建議6歲以下的孩子「用抱的」還是最安全，若要用行走的方式，家長也應抓緊孩童的「手腕」，並做到眼觀四周的義務。
林月琴補充，為了兒童交通安全，建議小學2年級前，家長過馬路時都要牽緊手腕，小學三年級孩子較有自主判斷能力後，才慢慢讓他們嘗試自己過馬路；此外，呼籲政府也曾正視台灣「人行道不夠多」的事實，人都被擠到車道上行走，意外當然會更多，而交通安全教育的普及和家長、駕駛的用路觀念，在台灣都還有很大的改善空間，林月琴期盼交通安全能從基層做起，讓所有用路人都能開心出門、安全回家。
🟡陪幼童過馬路3大重點整理
📍6歲以下、110公分以下孩子應「抱緊處理」。
📍小學2年級以下孩童，家長應牽緊手腕。
📍過馬路時家長務必注意四周動態，以便在緊急情況作出保護孩子的正確動作。