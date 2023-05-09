《薩爾達傳說 王國之淚》爆雷太嚴重！任天堂殺過頭砍到自家
身為任天堂三本柱之一的薩爾達傳說，在2017年隨著Switch主機發售推出的《薩爾達傳說 曠野之息》，創新的開放式遊玩方式，至今熱度持續不墜。5/12將開賣續作《薩爾達傳說 王國之淚》，但遊戲還沒上架，網路上卻出現了不少偷跑資訊，這次任天堂也不忍了，大動作開鍘，要求Twitter協助下架相關資訊，但卻也不小心砍到任天堂自家的帳號內容。此外，foodpanda今(9)日宣布將搶攻遊戲市場，將於5/12 凌晨0點0分在 pandamart 開賣《薩爾達傳說 王國之淚》。
記者周淑萍/綜合報導
《薩爾達傳說 王國之淚》預計5/12開賣，網路上有不少人提早爆雷，這次任天堂開始封殺偷跑內容，要求 Twitter 協助下架相關內容，但也因為大動作的刪除，也不慎誤刪官方帳號的資訊，日本官方 Twitter 帳號日前分享了《薩爾達傳說 王國之淚》武器小知識，玩家能透過怪物掉落的素材為武器增加能力，但這則推文的圖片卻在幾天後被消失，出現 Twitter 版權訊息「根據版權所有者回報，此圖片已經被刪除」。除了偷跑，在中國甚至出現盜版玩家公開直播、外流遊戲資訊，引發正版、盜版玩家在網路上起了糾紛，甚至有可能因此讓《薩爾達傳說 王國之淚》無法在中國開賣。
緊抓消費者喜好，foodpanda 創外送平台首例，於 pandamart 熊貓超市上架 Nintendo Switch 超人氣遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不僅是外送平台獨家，更挑戰全台最早到貨，5 / 12 凌晨 0 點 0 分準時開賣，最快 25 分鐘送達，再加碼 300 名贈送《薩爾達傳說 王國之淚》官方限量特典及夜貓大補帖禮包
foodpanda 此次推出兩款《薩爾達傳說 王國之淚》商品組合，除了有遊戲片可以單買，多加100元可以搶購《薩爾達傳說 王國之淚》夜貓族大補帖超值禮包，售價1,899元，內含《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲片及 foodpanda 貼心為夜貓玩家準備的的泡麵、零食，以及提神補充能量的咖啡、能量飲、B群。