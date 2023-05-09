台中好宅租金優惠　盧秀燕：打折方案全國最優

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，依據內政部評比，台中市111年青年失業率25至29歲為5.3%，較前年下降1%，為六都最低，一方面歸功於台中拚經濟、創造青年就業機會，另一方面是降低青年生活負擔，包括推出全國最便宜雙十公車政策、299元交通月票破盤價、恢復老人健保補助、推動公托公幼倍增、廣設台中共好社宅等，扶植年輕人，減輕養兒育女、照顧家庭的經濟負擔。
盧秀燕指出，落實居住正義，台中目前已完成或興建中的社宅已超標達7,000戶，比中央要求的蓋得更多，更以倍增興建1萬戶為目標邁進，未來加計中央興辦戶數8,000戶，總計可提供逾1.8萬戶社宅，大量提供社會弱勢、原住民族或年輕人使用，並搭配推出全國最低租金折數優惠。目前台中好宅落成後，首批入住租金為市場租金行情5折至7折，已是全國折數最優惠，未來再擴大優惠對象，只要是首次申請入住，皆享有第一年租金5折、第二年6折、第三年7折優惠；入住一次簽約三年，符合資格可再續約一次，再享三年每年7折優惠，讓每人都能享有首次入住社宅的優惠政策。
盧秀燕笑稱，除了租金折數全國最優，台中好宅有別其他縣市，透過加分機制，提升年輕人入住機會，針對設籍在台中且在台中工作的勞工再加3分，提升到加6分；育有學齡前幼兒的青年，從每名幼兒加1分，提升到每名幼兒加3分，提升年輕人入住好宅的機會，吸引青年移居打拚。另外，申請人如符合市府社會局或原住民族事務委員會租金補貼申請資格，還可以領取2,000元至7,000元租金補貼。
住宅處表示，台中市升格後，以不斷成長的基礎建設、便利的生活機能與充沛的工作機會，對周邊縣市的人口產生磁吸效應，呈現在地工作、在地定居的情形，依據內政部112年3月統計，台中市18至45歲的青年人口數占台中市總人口數41%，六都中僅有台中市與桃園市超過40%。除了居住協助外，台中市育兒、就業、交通等福利也是全國最優惠，市府全力推動公托公幼倍增、生育津貼加碼、青年就業金安薪、弱勢青年就業獎勵金，讓青年享受更好的生育福利待遇、穩定就業，未來也將持續推動各項青年福利，打造宜居幸福城市。