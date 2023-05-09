復能≠復健 學習放手 讓失能長者恢復往日自信 回到健康快樂生活

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奇美醫院出院準備專任護理師鍾家媛指出，生病的人需要他人照顧是國人根深蒂固的觀念，傳統對於照顧年長者仍以「幫他做」的觀念為主，長期下來失能者缺乏練習與活動的機會，反而被照顧的需求更多，失去學習恢復自我照顧能力的機會，也忽略了長者的自主性與尊嚴。反觀，吳阿嬤在長照居家復能服務的協助下，逐漸恢復自我照顧能力與活動功能，提高自信心。
鍾家媛說明，復能訓練是要激發個案接受的訓練動機，目標是協助個案在盡可能減少照顧者的協助下，發揮最大的潛能來執行日常活動，如盥洗、更衣、上廁所、進食、外出…等等對平常人再簡單不過的事情。復能服務的主要對象以近期功能退化、有潛能可以進步的個案為主。另外，個案與照顧者的復能訓練意願也很重要，動機越高，訓練成功的機會也越高。
鍾家媛指出，奇美醫院於1995年提供出院準備服務，個案一入院即啟動，確保病人在出院後能獲得持續性照顧；2018年衛福部推動出院準備銜接長照2.0，以「出院前3天完成評估」、「出院後1至7天內獲得長照服務」為目標，奇美醫療財團法人奇美醫院主動出擊，設計透過出院準備系統主動篩選高需求個案，及早發現個案長照需求，以降低人為判斷錯誤。轉銜長照服務的個案量從2019年的605位提升到2022年892位，出院後7天內服務到位的比率更從2019年39.6%提升至2022年71.8%。然而，長照服務仍以喘息服務與照顧服務為主，僅有10%的個案接受復能服務，顯示民眾接受復能服務的意願仍偏低。
鍾家媛強調，照護者應學習放手，讓失能者或長輩提早能獨立，期望藉由居家復能服務介入，讓個案早日重新融入日常生活，提升功能性活動能力，降低對照顧者的需求和依賴，以減輕家屬壓力，提升個案的自信心、尊嚴與生活品質。