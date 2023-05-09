刑事局南打連四波打詐　斬斷不法金流

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破一起「假投資高獲利」的詐騙案，南打中心副大隊長林耕宇表示，該詐欺集團主要以手法詐騙被害人匯入大筆金錢蒙受巨額損失，清查迄今已有百名被害人，遭詐騙金額達數億元，逮補犯嫌達34名，全案依涉及詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，2名主嫌裁定羈押禁見、其他犯嫌諭令3-10萬元交保或限制住居。
記者郭凱杰／高雄報導
刑事局南打中心去年7、8月間執行二波查緝該詐欺集團水房犯嫌計24人到案後；專案小組期間不間斷地蒐集更多犯罪事證持續向上溯源，第三波再查緝集團游姓主嫌（27歲）及轉帳手（登入人頭網銀帳戶轉帳）等4人到案。近日第四波再擴大查緝在新北市某旅館控制多名人頭戶之曾姓主嫌等6人到案，總計已查緝34名犯嫌到案。
林耕宇表示，曾嫌（31歲）等人以「天道盟、竹聯幫」等黑幫勢力經營詐欺集團進行不法勾當，牟取暴利，在網路以「借貸、博奕」等名目招募人頭戶，再派人帶至不特定旅館入住加以控制，作為行動水房據點，躲避查緝，等人頭帳戶騙取被害人金錢遭警示無法再使用後才將人頭釋放，且該詐團為吸收更多成員，會以每日1-2000元薪資等誘拉原人頭戶加入集團，若原人頭戶貪取薄利犯下更嚴重罪行，反而得不償失。
林耕宇指出，該詐欺集團主要以「假投資高獲利」手法詐騙被害人匯入大筆金錢蒙受巨額損失，已查扣人頭帳戶存摺、人頭網卡、手機、筆電、現金新臺幣26萬元等大量贓物。清查迄今已有百名被害人，遭詐騙金額達數億元。
警方呼籲民眾，切勿輕信任何網路「保證獲利」話術，歹徒常以「小額回饋」及製作「高獲利報表數據」為陷阱，等民眾投入大筆金錢要取回獲利時，再以支付「高額手續費」才能領回獲利等說法持續行騙，以致血本無歸。警方將持續掃蕩黑幫及詐團之不法犯行，民眾如有接獲疑似詐欺等被害情事，請撥打165反詐騙諮詢專線。