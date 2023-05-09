imB 詐騙吸金主嫌遭通緝仍行騙全台 時力批：司法警政系統睡七年
近日「不動產借貸媒合平台 imB」爆出吸金高達 25 億元，負責人捲款潛逃，檢調日前發動搜索，法院裁准羈押主嫌曾耀鋒（又名曾國緯）父子。但是時代力量前立委黃國昌爆料，主嫌在2016年即因槍砲案遭判刑確定，但7年來卻始終未入監執行，時代力量因而批評，「司法警政系統睡了七年。」
記者呂炯昌／台北報導
時代力量發言人余佳蒨指出，主嫌多年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，法務部事後僅回應「第一時間即有發布通緝，並依通知程序辦理。」推託之詞讓人無法接受。
余佳蒨表示，黃國昌揭露，本案主嫌十幾年前即遭檢警列為治平對象，近年犯行囊括槍砲、暴力討債、偽造文書、侵占、強制、重利、酒駕等，在2016年即因槍砲案遭判刑確定，7年來卻始終未入監執行，立法委員邱顯智更貼出警政署通緝犯查詢系統資料證明，多次在外參加公開活動，行徑囂張的主嫌曾國緯確實通緝中。
余佳蒨批評，難道法務部所謂的「依通知程序辦理」，就是讓通緝犯在全台趴趴走？一個前科累累的罪犯，竟然能繼續遊走全台招搖撞騙，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，7年來沈睡不醒，整個警政司法系統都難辭其咎，人民要怎麼對公權力有信心？要怎麼相信政府打擊犯罪的決心。