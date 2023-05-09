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外送員防範椎間盤突出，醫教３招助防職業傷害！

▲ （圖／今健康）
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今健康

外送員長時間工作下來，身體也容易出現不適或疾病，需要多加留意。原力復健診所院長侯鐘堡醫師提醒，外送員為了生活打拼、為民眾服務，也要注意時間及保養，以避免身體退化。

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身體常維持同姿勢易退化，醫指外送員常見職業傷害！

侯鐘堡醫師指出，人體在經常維持同一個姿勢，身體筋膜容易僵硬、血液循環也會變差，長期下來關節、肌肉、筋膜都容易退化。且肌肉、筋膜是一體的，一處受到影響，也可能牽連到其他部位，例如肩頸影響到上肢，臀腰影響到下肢等。

外送員雖然除了騎車也會下車、爬樓梯等，不過大多維持行車久坐，且都是固定同個姿勢，長期容易影響上身、上肢、腰部、臀和下肢等身體不適，包括肩頸痠痛、肩頸僵硬，手麻、刺痛、腕隧道症候群、肘隧道症候群，椎間盤突出、背痛、腰痛，坐骨神經痛、梨狀肌症候群，膝關節疼痛、感覺卡卡的等情況出現。

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外送員跑單接單時間要控制，坐姿時時變換避免同姿勢！

為避免長時間騎車而引起身體各處不適，侯鐘堡醫師表示，應避免長期維持固定姿勢，否則時間過長、強度過高、容易傷害脊椎。不過也考量現實面，若得持續接單維持生計，最久也建議避免超過12小時。而不論如何這當中也得注意姿勢和時時做伸展運動。

姿勢方面，侯鐘堡醫師提醒應避免長時間、過度的彎腰駝背，但也不能坐得太直，畢竟脊椎的生理曲線有一定的弧度，為得是避免衝擊造成傷害。因此建議行車期間維持適度輕鬆的姿勢、不坐直也不駝背，在停等紅燈時可坐直，若情況允許可讓身體微微往後伸展些。如此也可避免身體彎曲或坐直兩種時間持續過長。

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外送員跑完一單做個伸展，4動作防腰痠背痛身體退化！

侯鐘堡醫師也教民眾伸展，動作可分成上肢、上身、腰部、臀和下肢來看，主要運用反向伸展，在完成一單時可以做。手部主要在手腕和指節，可往手背方向往後扳，讓手腕、指節往騎車緊握把手的反方向伸展。

上身的反向伸展，將雙手打開向後延伸，頭和胸口抬起，背部適度的向後仰，呈現有如飛翔的姿態，如此整個上半身都有助伸展。

腰部一帶的伸展，則可站姿體前彎，雙腳微微彎曲，並讓手適度的往地面靠近，但不宜堅持一定要接觸到地面，以免柔軟度不佳而傷害到身體。

臀部和下肢的伸展可依左右腳輪流進行，將要伸展的腿往前並腳跟著地、腳尖勾起，另一隻腳則微彎，身體腰桿挺直並像前傾。如此可伸展大腿、小腿後腿肌，也可伸展臀部。

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