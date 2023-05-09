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黃仲崑母親《魔法阿媽》本尊離世！「把阿媽賣掉」祖孫情拍成電影

▲《魔法阿媽》原型人物是黃仲崑的兒子黃遠與媽媽鄭彩霞。（圖／翻攝自網路）
▲《魔法阿媽》原型人物是黃仲崑的兒子黃遠與媽媽鄭彩霞。（圖／翻攝自網路）

記者黃雅琪/綜合報導

台灣經典動畫電影《魔法阿媽》，起源於黃仲崑的兒子黃遠與媽媽鄭彩霞，是一段敘述祖孫情感的故事。昨（8）日，原型人物鄭彩霞驚傳逝世消息，而黃仲崑也證實這項噩耗。

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▲《魔法阿媽》將有第二部作品。（圖 / 稻田電影）
▲《魔法阿媽》故事起源於鄭彩霞、黃遠祖孫相處過程。（圖 / 稻田電影）
本週日即將迎來溫馨母親節，不幸的是，資深藝人黃仲崑昨日曬出與高齡92歲的母親鄭彩霞合照，沒有多說什麼只留下7個哭臉符號，證實母親鄭彩霞離世。鄭彩霞晚年患有失智症，黃仲崑經常陪伴母親看電視、聊天樂此不彼，母子倆關係相當親密。

▲魔法阿媽逝世，兒黃仲崑曬母子合照哭了！（圖／黃仲崑臉書）
▲「魔法阿媽」鄭彩霞逝世，兒子黃仲崑曬母子合照致哀。（圖／黃仲崑臉書）
由王小棣執導的動畫電影《魔法阿媽》，1998年4月3日在台灣上映，故事起源於黃仲崑已故編劇姊姊黃黎明，她在1996年夏季某一天，接到母親鄭彩霞來電抱怨照顧孫子黃遠很累，祖孫倆起初相處不睦，黃遠還打越洋電話給在國外的黃仲崑抱怨「阿嬤煮得食物不好吃！」通過磨合後才慢慢培養出祖孫情。

祖孫相處過程的轉變黃黎明都看在眼裡，也因而浮現劇情靈感「孫子不肯接受阿嬤，而想把阿媽賣掉。」才誕生出《魔法阿媽》的動畫！黃仲崑的兒子黃遠成為電影主角「豆豆」，一開始待在鄉下阿嬤家有所排斥，在與形形色色的人物、靈魂接觸後逐漸成長；黃仲崑的母親鄭彩霞則化身為豆豆的外婆「阿媽」，是一名性格強勢可以看見靈魂的老婦人，真摯動人的故事深受影迷喜愛。

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