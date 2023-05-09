中職／中職各球團談約怪象多！球員工會揭露不仲裁真相

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一、提仲裁會讓高層反感，多的是你不知道的事
來自球團的壓力，是球員不願意提起仲裁的主因之一。自從制度上路後，球團總是不希望球員提出仲裁，常見作法是球團在仲裁申請期限前釋出善意及彈性，降低球員申請仲裁的意願，但申請截止日一過，態度卻又一百八十度大轉變，對球員的訊息已讀不回，近期甚至發生拖過明星賽還無法簽約的案例。
除此之外，也曾有球團向球員表示提仲裁會讓高層反感，勸球員要考慮清楚，即便面臨談薪僵局，球員對仲裁仍望之卻步。甚至曾有球團在球員和經紀公司考慮提出薪資仲裁時，建議隊內其他球員謹慎評估和特定經紀公司的合作關係，也讓經紀公司無可奈何。
二、球員亮底牌，球團再出招
再者，執行制度的程序缺陷也是球員對薪資仲裁沒有信心的原因，其中對球員最不友善的地方是勞資雙方在書狀交換程序的不對等。
中職的薪資仲裁採取的是「當事人出價擇一制」，仲裁委員會針對雙方的出價擇一決定；而書狀交換程序中，球員必須先提出主張及期望的條件，球團須在十天內提出答辯書。
如此一來，後攻的球團就能在球員亮出底牌後，基於擇一制的規則研擬策略。此外，仲裁庭的日期會訂在球團答辯期限後的兩個工作天，加上書狀寄送時間，常讓球員在仲裁日的前一天下午才收到答辯書，對球員而言幾乎無應對的機會。
本會重申主張：談約逾一定期限自動進入仲裁程序，完善薪資仲裁程序
因此，本會主張，只要談約逾一定期限自動進入仲裁程序，避免上述狀況一再發生，也能讓球員在確定薪資的狀況下，好好迎戰新的賽季。
另外，針對前述書狀交換程序，本會也建議參考美國職棒的規定：「讓球員和球團依循明確的步驟及實施期限，分別透過工會和大聯盟的勞工關係部門交換具體薪資主張，讓雙方同時知悉對方的期望條件和論述基礎，再同步為進入仲裁庭做準備，才是較為公平的做法。」