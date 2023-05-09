曝買BNT疫苗被蔡英文擋　郭台銘點名前總統府秘書長李大維是代表

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對於總統府稱「絕對沒有人阻擋採購疫苗」，更列出時序表反駁。郭台銘指出，那些躲在背後阻擾的力量，卻是大家在圖表上看不見的。2021年5月，國內疫情嚴峻，每天都有許多人染疫身亡，他向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府的代表，他們溝通了無數次，然而到了2021年6月17日，他卻接到李大維的一通電話，對方告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」
「那晚，我又氣又難過，整晚睡不著」郭台銘痛批，為什麼這種攸關全國人民性命的事情，竟然要耗費一個月的時間在開會、協商、文件程序往返，而且還沒有實質進展。原來就是有看不見的力量在技術性拖延；他失眠了整晚，心中感到非常絕望，於是寫了一段文字，向蔡英文請求會面報告，希望取得她的同意。
郭台銘說，感謝當時許多人站出來一起向蔡總統發聲，政府才被迫調整做法，讓疫苗採購繼續推動下去。但許多不為人知的真相，卻讓人民晚了幾個月拿到疫苗，「這幾個月，原本可以少死多少人？對你們來說只是每天記者會上浮動的數字，對死者家屬來說卻是一輩子的傷痛。」
郭台銘直言，這也是為何這件事情過後，他一直說，國家的領導團隊，心中要有人民，因為你真的只有親自跟民進黨交手過，才知道他們為了政治利益可以無情到什麼地步。