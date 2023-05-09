日本自由行比例奔5成！旅遊網線上旅展首推自駕行搶客

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另觀察，疫後日本旅遊型態漸有不同，疫情前，團體旅客與自由行旅客占比約為八比二，然現已明顯轉變為約五比五，除東京及大阪等一線城市仍以自由行為大宗外，二線城市的自由行旅客人數日漸提升，主因為相較一線城市的繁華擁擠，二線城市步調緩慢、悠閒，且自駕便利性也高，國人只要持汽車駕照至監理所辦理日譯，便可在日本租借汽車，省時又省力。看準這股旅遊新趨勢，特別推出「全日本租車體驗」，如「沖繩租車4日自由行」及「九州租車4日自由行」，含來回機票、精選飯店、五人座小型車，一次搞定，自駕玩日本每人只要13,900元起。
易飛網指出，現在東南亞旅遊也不再需要全程跟團，針對距離市區較遠的景點推出包車一日遊，如「泰國網美打卡5日自由行」，有包車服務帶旅人遊曼谷及北碧、體驗親自餵食長頸鹿，還獨享吉普車專屬網美照；「泰國雙城機加酒5日」贈送曼谷至芭達雅包車來回接送，方便旅人暢遊泰國必打卡熱點城市。
隨著航線復甦，香港旅遊熱度也持續回溫，集合購物、美食及樂園等元素，暑假將至，易飛網針對香港雙樂園推出「樂園Fun假趣」行程，「樂遊香港機加酒3日」含每人一張迪士尼2日門票，並入住迪士尼主題酒店，暢遊公主們與好朋友的歡樂世界，「樂遊香港機加酒4日」則帶大小朋友到香港海洋公園水上樂園消消暑，每人只要11,988元起。
「海島樂悠遊」系列行程最低兩人成行，每人21,900元起，菲律賓「長灘島小資5日」瑪瑪米雅號豪華出海巡禮，水晶洞探險、浮潛、鞦韆網美照一次滿足，還有夕陽海上派對，「巴拉望新超級玩家5日」在菲律賓最美島嶼跳島趣，窺探世界自然遺產地底河流、體驗超刺激空中飛人滑索，費用含1,800元菲簽，旅人於線上旅展報名第二人再折3,000元；印尼「獨享峇里島5日」朝聖絕美烏倫達魯寺及布拉坦湖、高空叢林鞦韆拍美照、逛烏布傳統市集，並入住五星飯店和獨棟泳池別墅。