老翁白內障術後「角膜受損」看不清　角膜移植手術恢復視力

我是廣告 請繼續往下閱讀
角膜水腫混濁 恐嚴重影響視力新竹臺大分院眼科部黃韋綸醫師說明，角膜是眼球最表面的一層透明組織，可說是眼睛的第一道防線，必須維持清澈透明，才能讓外界的光線順利到達眼球最裡層的視網膜，獲得清晰的影像。如果角膜受傷、感染，或者因為疾病導致角膜內皮細胞無法有效排除角膜多餘的水分，就有可能造成角膜水腫混濁，嚴重影響視力。
依疾病嚴重度 選擇全層或部分角膜移植黃韋綸進一步解釋，L先生罹患的「偽晶體性角膜水腫」，是在白內障手術之後，角膜內皮細胞快速減少所引起的。由於角膜內皮細胞通常無法自行再生修復，這類病人大多需要接受角膜移植以替代原先角膜的功能。
目前角膜移植手術的方式可分為全層、前層、內皮層移植等三大類，對於已有角膜混濁或白斑的病人，可接受全層角膜移植，將原本混濁的角膜中央部份移除，再縫上新的角膜取代；若只有角膜內皮受損的病人，則可接受較新的角膜內皮移植手術，僅將捐贈者的角膜內皮層部分植入患者眼內，具有傷口小、恢復期短、排斥較少等優點。
預立器官捐贈同意書、註記健保IC卡 發揮大愛角膜移植仰賴角膜捐贈者的大愛，然而目前國內的角膜仍然供不應求，有許多病人仍在排隊等候移植，或必須自費申請進口國外的角膜。期望民眾能踴躍發揮大愛，預立簽署器官捐贈同意書及註記健保IC卡，使得更多病人能有機會獲得國內捐贈的角膜，讓靈魂之窗早日重見光明。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57716
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw