「賣全家、買街口」惹議！泰山強調是「商業判斷」

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詹景超指出，投資街口是透過「商業判斷」，泰山30年前從製造業跨足零售業，最後與全家合併，在處分全家股權後，也享受到獲利果實，證明當初的商業判斷是很有價值的。近幾年全家的現金殖利率只剩2%，為了5萬名股東權益著想，入股街口是泰山在全家之後的下一個動能。
他提到，街口支付為台灣電子支付市場的領導者，目前擁有約600萬使用者及第一名的市佔率約27%，今年第一季毛利同比增長30%。街口目前已完成串接四十家大型連鎖通路，提供會員與載具的整合，如7-11、全家、萊爾富、美廉社、環球購物中心…均涵蓋其中，詹景超強調，電子支付取代現金已經是未來趨勢，絕對有助於泰山產品的全面行銷。
除了策略性投資之外，街口支付規劃在兩年內IPO，在這個時機點投資，相對取得的成本低，投資不是百分之百沒有風險，泰山過往投資便利商店也曾連虧10年以上，然而，街口最大的虧損時期已經過去，去年毛利率也開始轉正。
針對龍邦指控投資街口案程序不合法，泰山委任律師陳錦旋指出，相關投資決策過程，都合法合規，與街口的交易，雙方仍持續在磋商中，由於訂有保密協定，所以這個投資案在執行完畢後，一定會向大家報告，至於證交所要求的函文，泰山則表示會盡力在5點之前提出。
眼看泰山經營權之爭即將進入最後決戰，泰山公司派先前對市場派龍邦提出5月31日召集泰山股東臨時會提出假處分禁止，公司派認為龍邦所據召集股東會理由並非真實，且迴避提出另外6名共同召集股東會的召集人資訊，故提出假處分禁止股臨會召開，預計將在17日、22日開庭，將成為此次股東會能否順利召開的關鍵。