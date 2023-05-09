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林襄喊話網友「別攻擊李多慧」　點出2人差異：起跑點不一樣

▲林襄喊話網友別攻擊李多慧。（圖／記者侯家瑜攝）
▲林襄喊話網友別攻擊李多慧。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

華視《天才衝衝衝》自2006年開播至今已邁入第17年，今（10）日邀請主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱和擔任來賓的林襄接受訪問，人紅是非多的林襄，在媒體前有些緊張，不過她還是想再替李多慧發聲，希望網友們不要攻擊她，也點出2人之間，在舞蹈實力方面的差異。

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南韓啦啦隊女神李多慧近來加入「Rakuten Girls」樂天女孩，掀起一股風潮，日前她首度與人氣成員林襄同台應援，且都站在C位，畫面相當養眼。隔天林襄也補上2人私下合照，並語重心長地寫下：「也希望我經歷過的，她都不要經歷。」她稍早也解釋其背後含義，「不想要她被網路罵，也聽說她之前在韓國，有經歷一些不好的事情，所以希望她可以很開心的在台灣工作，我只是聽粉絲和網友跟我說的，我跟多慧語言不通。」

▲樂天女孩林襄、李多慧現場熱舞合體。（圖／林柏年攝）
▲樂天女孩林襄（左）、李多慧（右）日前合體應援。（圖／林柏年攝）
談到網友的惡意攻擊，林襄坦言沒想過要特別提告，因爲自己的初衷就是散播歡樂散播愛，「也許這樣他們可以抒發情緒，讓他們獲得療癒，那就代表我有達到我的初衷。」透露有網友說「因為林襄，舞都變簡單了」，她自嘲舞技沒有這麼出色，並不會因為自己而變簡單。至於是否會與李多慧比較？林襄點出2人不同之處，「她從小就有在學跳舞，比較專精，而我是半路才加入啦啦隊，起跑點不一樣，我只能努力跟上。」也稱讚李多慧的表情、眨眼時機都相當到位，並笑虧自己：「我沒有記錯舞步，就已經阿彌陀佛了！」

▲林襄（左）和李多慧留下俏皮合照。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄（左）和李多慧留下俏皮合照。（圖／翻攝自林襄IG）

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