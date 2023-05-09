《人選之人》8彩蛋！王淨、黃健瑋私照被挖出 4大隱藏版卡司公開
幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》在Netflix排行第1名，官方網站日前公布許多隱藏版卡司，編劇簡莉穎、厭世姬都現身影集裡客串1角，而演員黃健瑋、王淨的私生活照片，也巧妙挪用到劇裡變成道具，8大彩蛋讓人十分驚喜。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中黃健瑋飾演的幕僚「陳家競」和鄭有傑飾演的政二代「翁文傑」是好朋友，因此他和謝盈萱飾演的翁文傑妹妹「翁文方」情同兄妹，戲裡陳家競辦公室就放著一張黃健瑋和鄭有傑多年前的合照，小細節更完整了劇情。
黃健瑋和太太蔡亘晏演出一對真夫妻，他們的舊照也出現在劇中一個片段裡，劇中黃健瑋在老婆回娘家後，家中最後一件乾淨的T恤是20年前公正黨的競選服，黃健瑋也特地穿上這件衣服「回春」，拍攝施文彬所唱的公正黨20年前競選歌《昂聲》MV。
第一集劇情出現總統候選人林月真（賴佩霞 飾）出席活動被狗咬，幕僚張亞靜（王淨 飾）在臉書搜尋醫生意見，準備好黨部在動保議題上的輿論攻防，而戲裡醫生的粉絲專頁有張可愛狗狗的照片，狗狗本尊正是王淨的愛犬「勘吉」。
《人選之人》劇中有大量的名人客串，支持廢死的大學生是編劇簡莉穎、被換掉的設計師是作家H、不錄取張亞靜的立法院助理是編劇厭世姬、不分區立委候選人是編劇呂蒔媛，她和《人選之人》導演林君陽曾合作《我們與惡的距離》，此外《我們與惡的距離》女主角賈靜雯戲裡工作的「品味新聞台」，也出現在《人選之人》謝盈萱受訪的橋段中。