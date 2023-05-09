老婦憋尿害腎臟炎　竟是腰痛如廁太痛苦

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亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師羅達富指出，患者多年前就有腰痛痼疾，不過她諱疾忌醫，多半都只是買止痛藥應急，導致症狀越來越嚴重，連帶也影響生活作息，所幸住院期間找到病灶，經與病患及家屬釐清病況及治療計畫，患者同意接受「正中線微創脊椎融合手術」解決神經壓迫及腰痛問題。
病患術後第二天在背架保護下即可下床活動，右腳痠痛也逐漸消失，加上透過抗生素治療泌尿道感染的效果頗佳，日前已經痊癒出院，醫師還特地叮囑絕對不可再憋尿，阿嬤苦笑說「一次就嚇到，以後再也不敢了」。
羅達富指出，脊椎手術的目的在於解除脊椎神經壓迫或是重建脊椎的穩定，前者可以藉由內視鏡輔助達到微創手術的目的，後者則可利用經皮導引的方式植入椎弓骨釘，減少組織傷害，達到傷口小、出血少，以及住院天數少的最佳治療效果。
羅達富也強調，「正中線微創脊椎融合手術」是利用皮質骨軌道骨釘的特性達到脊椎融合固定的效果，除了可減少傳統手術傷口的一半大小，也降低背部肌肉牽拉的損傷，尤其骨釘植入的方向與神經根相反，可減少神經損傷的機會，文獻報告也證實傳統椎弓骨釘有更強的固定力，對骨質疏鬆的病患可減少術後鬆脫的風險，與傳統手術相比，病患對術後的滿意度有增加。
羅達富提醒，一般腰椎神經壓迫的症狀多為下肢痠痛麻痺，有時會因為活動行走而加劇疼痛，導致患者活動力下降，若是因而刻意減少上廁所排便次數或憋尿，則有可能引發泌尿道或消化道感染，反倒得不償失，提醒民眾可多關心家中長輩們的行動方式，若有上述症狀，都盡速陪同就醫確認，以免延誤病情釀成更大問題。