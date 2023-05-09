猴痘新增15例！2萬瓶疫苗抵台「下周開放預約」

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疾管署表示，個案年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月2日至5月7日確診，經疫調匡列相關高風險接觸者15名，已進行衛教並自我健康監測21天。
台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診79例病例，包含69例本土及10例境外移入，其中37例已康復，8例仍住院治療中、34例於居家自主健康管理中。
根據疾管署統計，截至昨日，共計完成2萬5255人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防接種122人及暴露前預防接種2萬5133人；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種2萬4528人，第二階段1萬瓶疫苗預計於5月中旬完成接種服務。
羅一鈞表示，因應猴痘防治需求緊急增購的2萬瓶疫苗，約可提供6萬人次接種，已於昨日晚間運抵台灣，待完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，於本週撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。
羅一鈞也說，評估需求後，疫苗意願登記平台將暫時退場，會讓預約安排回歸醫療院所與衛生局，後續也會再評估是否有需要重啟，猴痘目前仍處高原期，沒有爆量增加個案，但也未減少，會持續宣導防護、接種。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。