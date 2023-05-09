李愛綺PO近照被酸「像斯容、塑膠芭比」 本人親回：菩薩保佑你
金曲台語歌后李愛綺（李嘉）與美籍圈外人Duke結縭15年，育有一雙子女，長期被酸民攻擊「臉部進化」的她，日前在粉專上傳一張半身照片，又遭網友譏撞臉購物天后斯容、塑膠芭比，不解她本來漂漂亮亮，為何要整型，對此，李愛綺親自回應。
記者楊穎軒／綜合報導
引起討論的相片，李愛綺一頭波浪棕髮垂肩，化上全妝，穿白色點點娃娃裝在疑似咖啡廳留影，46歲狀態維持得宜，配文寫下：「下午好！天氣好熱啊！祝大家週五愉快！」粉絲紛紛留言：「愛綺好漂亮～好像芭比娃娃」、「本人真的很美，又會唱歌」、「頭髮好美～人更美」、「真的好美喔」！
不過也有不少網友開酸：「哎呀！以前就很漂亮，為什麼要整型呢？這樣沒有比較好看啊！有點像斯容」、「是很漂亮，但是己經忘記本來的樣子了，且這是複製的呦！價值觀不同吧」、「演藝圈女藝人都整型都變成塑膠芭比、複製臉，大家都非常不滿意父母親做出來的臉，還理直氣壯的回應只要我喜歡有什麼不可以！傻眼」、「整型整過頭了」！
針對容貌被批評，李愛綺本人親自回應：「哈哈！謝謝你的注意啊！不過不管什麼人有沒有特意去整型，老了也會長的不一樣喔！不過最近用了一個效果很不錯的美圖AP，建議您可以用用看！By the way 斯容也滿美的喔！畢竟每個人審美觀不同，人生苦短、自己看了開心就好！學習學佛人口出蓮花，菩薩會保佑你！感謝你的留言喔！」要大家不用太嚴肅，只是玩玩修圖軟體、無需過於認真評斷照片。