母親節假期交通量增！高公局估車流增10% 2大避車潮建議時段曝
本週日即將迎來母親節，部分民眾也有規劃家庭聚餐及旅遊行程，高速公路局參考近年母親節之週休六日國道交通量統計資料及特性，預估本次假期交通需求以短途旅次之車流為主，交通量約為108~110百萬車公里，約較一般例假日增加8~10%交通量。
記者林莞茜／綜合報導
高公局表示，週休六日(5/13、5/14)交通需求，高公局規劃5月14日(週日)15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月13日及14日兩日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、增加路肩開放時段路段以及國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)等交通疏導措施。
高公局說，母親節當週之週休六日國道交通量大，週六南向南港系統-坪林及週日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段，高公局預估較好走的時段建議如下：
一、5月13日南向尖峰日(週六)：西部國道建議早上6時前或中午12時後出發；國5建議早上5時前或下午5時後出發。
二、5月14日北向尖峰日(週日)：西部國道建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時以前出發；國5則建議9點前出發。
高公局建議，使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。