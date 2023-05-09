首度訪台！美前國土安全部長：強化資安韌性減少風險

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納波里塔諾致詞時表示，這是她首次訪問台灣，台灣和UC Berkeley有長期穩固關係、許多學生交流和獎學金計畫，UC Berkeley有逾千名台灣校友，過去5年來自台灣的學生更成長6成以上。UC Berkeley也和台灣工研院、台積電等夥伴合作支持創新研究項目，期盼探索加強UC Berkeley和台灣學術和研究機構的合作機會。
納波里塔諾說，世界重心正轉向亞洲，隨著區域強權成長為全球大國，隨著新技術、新創新和新發現在亞洲市場出現，隨著東西方透過搜尋引擎、社交媒體等交流形式變得越來越緊密，更具危害性的新興安全漏洞也不斷出現。
她指出，各國有不同威脅，網路入侵看似難以避免，期待強化資安韌性，也就是透過不斷測試，減少已知與未知的漏洞；從了解過去網路行為可知，無論防禦多強大，總會出現對手能夠突破，「我們無法控制極端天氣，但能提前部署應對」。
納波里塔諾也提及，美國國土安全部10幾年前就推出「若看到，就通報」（If you see something，say something.）的全國性宣傳教育，集合民間力量降低風險，雖無法完全消除或阻止威脅，但可透過準備和合作，降低威脅和風險。（編輯：林淑媛）1120509