以色列代表籲台採必要措施　避免納粹符號再現

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柯思畢說，以色列駐台辦事處昨天獲悉納粹旗幟被使用在示威活動後，立刻與外交部聯繫，感謝外交部以嚴正態度處理此事，他希望台灣當局採取必要措施，讓這些標誌不會再被使用。
柯思畢表示，以色列駐台辦事處與外交部、許多地方組織合作，致力在台灣推動對納粹大屠殺事件的紀念與教育，近日在台北歐洲學校前的侮辱性示威，以及其他使用納粹標誌的類似事件，對大屠殺受害者造成傷害，也凸顯持續加強宣導工作的重要性。
台北歐洲學校先前已多次發生類似的持納粹旗抗議事件，抗議者表示一戰後德國以舊馬克債券賠償日本，日本政府把債券轉賣給台灣人，事後德國及日本政府均不願處理這批債券，致債券淪為「壁紙」，成員為此以揮舞納粹旗的激進方式四處抗議。
去年11月，謝姓、陳姓2位男子到歐洲學校校門口揮舞納粹旗幟，也曾引發以色列駐台代表處關切，警方依「社會秩序維護法」將2人移請士林地院裁處，法官認為2人藉端滋擾行為，已逾越大眾容許範圍，不受憲法言論自由保障，裁罰2人各3000元。
外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會再度呼籲，民眾應尊重不同背景文化人民的感受，對於極少數民眾的極端表達行為，外交部也都會聯繫警政署協助處理。（編輯：翟思嘉）1120509