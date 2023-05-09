《長月燼明》羅雲熙終於滾床單！白鹿索吻討回「洞房花燭夜」
羅雲熙、白鹿在古裝劇《長月燼明》結了3次婚，劇中羅雲熙飾演的仙門弟子被迫成魔，為了想要拯救蒼生，正暗自盤算犧牲自己，但為了保護自己深愛的仙子白鹿，故意使壞說自己「恨她」，單方面感情分手又要強娶，藉機開啟魔域大門製造機會給仙族反撲。而在仙魔大戰前夕，白鹿向羅雲熙說道：「臨走之前，我還有一樣東西，你一直欠我的那個洞房花燭夜。」接著主動獻吻羅雲熙，上演了一段1分鐘浪漫床戲，撒糖甜中帶苦，讓人看得揪心。
記者羅凌筠/綜合報導
白鹿受訪時分享了拍攝時的幕後花絮，偷偷爆料其實自己滿喜歡「吐血戲碼」，因為吐的時候就有一種：「哇，我支離破碎了，然後在這掛著血，我好慘的感覺。」當時自己有一齣戲，就不小心吐得太多、太猖狂，又穿白衣服，旁邊的服裝老師看到後都嚇到發出驚嘆聲，白鹿笑說：「因為這個東西影響到的就是連戲，比如那場戲我要拍兩、三天，但每一天都要一樣的狀態，所以大家感覺都想說怎麼吐那麼多，然後我在那邊吐完之後，哇！好慘，好滿意啊。」
羅雲熙跟白鹿在《長月燼明》當中總共結了3次婚，但前面2次大婚都見血，這次劇情更是虐到最後一刻，讓觀眾都相當緊張，深怕會等到悲劇結局，紛紛留言跪求編劇「給個Happy Ending吧」，先前兩位主演被問及對於結局設想時，羅雲熙和白鹿就回答：「肯定希望就算不是Happy Ending，也希望是個開放式結局吧！」
觀眾也敲碗希望能看到他們「三搭」，對此，兩人也說如果有機會三搭的話，想要演「民國劇」或是「懸疑片」類型的劇，白鹿更激動得說：「如果演懸疑的話，我肯定要演反派了。」羅雲熙俏皮回應：「她演反派，我去抓她！」鬼靈精怪的白鹿再提出建議：「我們可以一起演反派嗎？那種雙面間諜。」兩人討論到停不下來，讓外界聽了也相當期待。