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禾浩辰對戲太害羞！天心「當場調戲他」：那個弟弟好可愛

▲天心（左）、禾浩辰（右）出席《最佳利益》首播記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.24）
▲天心（左）、禾浩辰（右）出席《最佳利益》首播記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.24）

記者郭佩蓉/綜合報導

台灣首部律政職人劇《最佳利益》於2019年播畢後，獲觀眾和律師界肯定，今年由原班人馬演出《最佳利益》2、3季，再加上禾浩辰、陳庭妮、劉品言、邱凱偉等卡司，首播即獲得好評。日前製作人陳慧玲及主演天心接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，天心分享與禾浩辰搭檔演出的有趣經歷，為了讓他放輕鬆不惜當場「調戲」他：「你看那個弟弟好可愛，那個小酒窩，我的媽！」更透露自己在餐廳吃飯時曾被真正的律師熱情致意。

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天心演活「律政女王」方箏，製作人陳慧玲認為天心和角色一樣外冷內熱、形象不謀而合，天心更自嘲：「我是諧星。」天心飾演律師結果受到好友誇獎「看起來很聰明」，讓她開心接受盛讚直呼：「成功了！好像很厲害的樣子、那個態度就贏了！因為認識我的人都知道我笨笨的。」可見她的精湛演技與反轉魅力。而為了詮釋王牌律師的幹練形象，天心在拍攝期間必須節食、忌口，讓自己的臉型有線條、殺氣才有說服力，她笑說：「我太容易現世報了，一個『開心』就長在臉上。」

▲天心(左)、陳慧玲(中)日前接受MOMOTV節目《TALK一杯》主持人鄭偉柏(右)專訪。（圖／MOMOTV 75台提供）
▲天心（左）、陳慧玲（中）日前接受MOMOTV節目《TALK一杯》主持人鄭偉柏（右）專訪。（圖／MOMOTV 75台提供）
《最佳利益》第1季播畢後，引起海內外觀眾熱烈討論，有法律系學生特地私訊感謝天心，因為他們曾一度想放棄法律夢，但看完戲立志要像天心飾演的方箏一樣「拯救地球」，戲劇跟角色感動觀眾，天心也備受鼓勵：「原來我是有使命的。」天心的律師角色深植人心，她分享常常在餐廳吃飯時，遇到真正的律師熱情向她握手致意，更笑稱彼此都是「同行的」。陳慧玲則分享日本觀眾回饋：「《最佳利益》沒有搞笑的感覺，描繪台灣的法律界這點我很感到興趣，覺得這是很好的機會可以了解台灣社會上的問題和民眾的想法，也能夠看到描寫不同性格的律師來突顯人性。」

「生力軍」禾浩辰在劇中飾演痞氣十足的法務助理，與天心有不少對手戲，製作人陳慧玲分享，禾浩辰本人其實很害羞，剛進劇組時甚至緊張到笑不出來，晚上還沒辦法好好睡覺，天心和導演林立書為了協助他放鬆，每天在現場像是用逗貓棒一樣「調戲」他：「你看那個弟弟好可愛，那個小酒窩，我的媽！」天心也稱讚禾浩辰：「這麼聰明的角色，好加分，看完都想跟他交往了。」製作人陳慧玲也希望藉由這部戲讓觀眾看到完全不一樣的禾浩辰。

▲天心（左）、陳慧玲（右）公開幕後花絮。（圖／MOMOTV 75台提供）
▲天心（左）、陳慧玲（右）公開幕後花絮。（圖／MOMOTV 75台提供）
劇中呈現法律工作者的職場百態，而在演藝圈這個職場中，即使是金鐘最佳女主角天心，早期演戲時也曾遇過導演下馬威。天心回憶，當年準備在攝影棚裡定妝，王玫導演突然走過來說：「妳就天心哦？這個角色沒有想要叫妳來演哦！」反倒激起天心的鬥志「我要跟你拚了！」，想讓王玫認為選擇自己是對的，王玫最後看見天心的上進心，手把手教她演戲，天心反而跟王玫學到很多，最後非常感謝她。

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