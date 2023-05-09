禾浩辰對戲太害羞！天心「當場調戲他」：那個弟弟好可愛

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《最佳利益》第1季播畢後，引起海內外觀眾熱烈討論，有法律系學生特地私訊感謝天心，因為他們曾一度想放棄法律夢，但看完戲立志要像天心飾演的方箏一樣「拯救地球」，戲劇跟角色感動觀眾，天心也備受鼓勵：「原來我是有使命的。」天心的律師角色深植人心，她分享常常在餐廳吃飯時，遇到真正的律師熱情向她握手致意，更笑稱彼此都是「同行的」。陳慧玲則分享日本觀眾回饋：「《最佳利益》沒有搞笑的感覺，描繪台灣的法律界這點我很感到興趣，覺得這是很好的機會可以了解台灣社會上的問題和民眾的想法，也能夠看到描寫不同性格的律師來突顯人性。」
「生力軍」禾浩辰在劇中飾演痞氣十足的法務助理，與天心有不少對手戲，製作人陳慧玲分享，禾浩辰本人其實很害羞，剛進劇組時甚至緊張到笑不出來，晚上還沒辦法好好睡覺，天心和導演林立書為了協助他放鬆，每天在現場像是用逗貓棒一樣「調戲」他：「你看那個弟弟好可愛，那個小酒窩，我的媽！」天心也稱讚禾浩辰：「這麼聰明的角色，好加分，看完都想跟他交往了。」製作人陳慧玲也希望藉由這部戲讓觀眾看到完全不一樣的禾浩辰。
劇中呈現法律工作者的職場百態，而在演藝圈這個職場中，即使是金鐘最佳女主角天心，早期演戲時也曾遇過導演下馬威。天心回憶，當年準備在攝影棚裡定妝，王玫導演突然走過來說：「妳就天心哦？這個角色沒有想要叫妳來演哦！」反倒激起天心的鬥志「我要跟你拚了！」，想讓王玫認為選擇自己是對的，王玫最後看見天心的上進心，手把手教她演戲，天心反而跟王玫學到很多，最後非常感謝她。
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