跟著朝天宮媽祖遶境！北港這道「米食小吃」必吃：滿滿台味超豪邁
繼白沙屯媽祖繞境、大甲媽祖遶境之後，緊接著北港朝天宮迎媽祖活動也固定於農曆3月19日，也就是昨(8)日正式登場，對於北港人來說，熱鬧程度堪比農曆過年。對於外縣市民眾來說，除了加入繞境活動，一嘗北港一帶的美食小吃也是不容錯過的，有一道小吃就被不少當地民眾稱為到北港必吃。
記者葉盛耀/綜合報導
雲林縣是產米大縣，而北港更是擁有眾多且獨有的米食文化，其中的「煎盤粿」對當地人來說極具代表性，不少人直接買來當作早餐。所謂煎盤粿，就是以米來製作成糕粿(米粿)，通常是會在煎盤上以豬油煎香表面之後，再加上滷豬腸、香腸、糯米腸等一同放於同一碗內上桌，並淋上特製醬汁，吃時可依喜好加上蒜泥、辣醬等。想吃得更豐富，也可再點一碗豬血湯等，就是一份豪邁又超台味的早餐。
在北港知名的攤家也不少，大部分多在廟的周遭，包含「陳家煎盤粿」、「阿婆煎盤粿」、「北港新市仔口-阿財 老擔煎盤粿」等都是知名店家。每個老北港人都有自己心中最喜歡的那份煎盤粿，沒有誰做的才是最正宗或是最好吃，但對於外縣市的民眾來說，最需要注意的，是記得要早點來，過午後可能煎盤粿就已都賣光了。