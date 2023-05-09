罕病「多發性系統退化症」不定轉憂鬱　經顱磁刺激術積極治療挽救大腦

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多發性系統退化症 屬罕見神經退化神經部巴金森暨動作障礙科敖瑀醫師指出，多發性系統退化症是非遺傳性的多重神經系統退化疾病，屬於非典型巴金森氏病的分型：病人出現平衡失調與自主神經失調等臨床症狀，一開始往往是經常跌倒，動作緩慢、僵硬顫抖等巴金森症狀也會出現，隨著疾病進展，排尿功能常出現問題；嚴重的姿態性低血壓導致經常性的暈厥也是常造成患者困擾的症狀。
敖瑀醫師進一步分析，多發性系統退化症在全世界盛行率約為每十萬人中5人，屬於罕見神經退化性疾病，平均發病年齡約在55歲上下。然而，多發性系統退化症目前有效的藥物治療卻十分有限，病人往往對於典型巴金森氏症的治療藥物反應不盡理想，甚至可能有副作用出現，導致用藥的選擇相當受限。
併發憂鬱機率高 重複性經顱磁刺激術治療佳敖瑀醫師指出，罹患神經退化性疾病的病人，往往運動功能不佳、生活品質下降，併發憂鬱症的機會遠高於一般長者族群；由於這類病人年紀較長，原本的系統性疾病(例如高血壓、糖尿病、腎功能不全等)也多，因此服用的慢性病藥物種類更為複雜。像林女士之憂鬱症狀雖然可以藥物治療，然而，過往臨床經驗常出現病人無法耐受藥物副作用、口服藥物種類太多，以及容易發生藥物交互作用的情況；相對於藥物治療，此時若能使用重複性經顱磁刺激治療，既可以改善病人林女士憂鬱症狀，又能避免上述治療困境，確實值得嘗試。
敖瑀醫師表示，重複性經顱磁刺激術是藉由快速改變的磁場製造電流，達到刺激腦部神經的目的，這是一個非侵入性、安全性高並少有副作用的治療技術。研究顯示，憂鬱症病人之前額葉功能較正常狀況低下，透過重複性經顱磁刺激術，能改善憂鬱症病人前額葉神經元之活性，從而達到治療目的。而治療過程中會隨時評估病人情緒及生理變化，以確保其安全性，敖醫師並指出，除了治療憂鬱症病患，在學術研究上，亦發現重複性經顱磁刺激能對於神經退化性疾病，例如阿茲海默氏症、巴金森氏症、腦中風後之偏癱症狀、偏頭痛、耳鳴等等，有部分正向的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57718
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