專訪／林志玲正能量非天生 曝「維持形象」很累！連合約都這樣簽
「台灣第一名模」林志玲與「放浪兄弟」團員AKIRA於2019年結婚，婚後認真享受家庭生活，日前總算露面擔任EMSCULPT NEO醫美體雕器形象大使，她特別穿上大婚之日所穿著的訂製流蘇小禮服性感現身，產後的志玲姊姊竟然變得比婚前更窈窕，驚艷大家。林志玲特別抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享「正能量真的不是天生的」，坦言「維持形象」很累！透露藝人連合約都得簽「請藝人維持自己的形象」。
記者蕭涵云/台北報導
林志玲出道多年總是優雅零負評，一言一行總帶給大家正能量，她分享自信的秘訣，「我真心覺得，自信的前題是來自於愛自己」。與《NOWnews今日新聞》讀者分享，常有人問志玲姊姊如何養成正能量？
她表示，「其實正能量真的不是天生的」，它是後天可以大家一起慢慢養成的，林志玲分享，「你可以找到很多讓自己快樂的方式，當你自己快樂的時候，身旁的人也就會快樂」。就像如她常說的「快樂不是一種性格，而是一種能力」，志玲姊姊鼓勵大家都要去表達這一種能力。
坦言很常被問到所謂「形象」的問題，林志玲透露一個有趣經驗，「其實當我們簽合約時，常會有一條『請藝人維持好自己的形象』」，她受訪當下還忍不住笑出聲說，自己總是會心一笑簽下這個合約，然後在心裡想著「這個為什麼要人家來『提醒』我們來維持自己的形象呢？」她認為，這不是應該每個人自己必須做的嗎？」
她直言形象不是做給別人看的，如果你一直「在經營一個形象」那會很累。志玲姊姊覺得，形象是經過整個人生的累積與養成，「包括你的信念、價值觀、人生態度等」種種而成才會養成底蘊；透過底蘊外放才會成為形象，建議大家「不要去所謂的維持形象」，而是從內心開始，培養一個自己的形象，那就不會累。