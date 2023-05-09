柯震東打球破相右眼瞼縫7針 出面談自家酒吧性騷擾：犯錯就要扛
台北市文化局今（9）日舉行「2023台北文學・閱影展」，邀請到新銳導演柯震東擔任影展嘉賓；柯震東首部執導電影《黑的教育》獲選為義大利遠東影展開幕片，才剛回國不久的他坦言現在心情好很多了！另外，柯震東還加碼自爆，12年前與路人打球時，右眼瞼被對方弄受傷送醫縫了7針才痊癒。
記者黃雅琪/台北報導
去（2022）年12月，柯震東拍攝Netflix影集《乩身》的時候，不幸被無人機撞傷臉部破相，休養了好一陣子後，今日出席記者會臉上依然貼著美容膠帶；柯震東透露，現在心情狀態好很多，平時會靠打球、健身抒發情緒，他也提到2011年《那些年，我們一起追的女孩》正要上映的時候，他和路人打球右眼瞼卻遭到對方指甲戳傷，事後對方還直接逃跑，留下他一人去醫院縫了7針。
由柯震東投資、哥哥柯家洋經營的「Asylum酒吧」，去年3月爆出羅姓調酒師襲胸女客人一案，台北地院依乘機猥褻罪判羅男8月徒刑，法官審酌羅男以30萬元與受害者達成和解，羅男目前已賠償25萬元並辭去酒吧工作，剩餘5萬元改以分期付款每月償還。法官宣告羅男緩刑3年，全案目前上訴到最高法院審理中。
今日柯震東被問及「酒吧性騷擾」事件感到驚訝：「那個我不知道，我是昨天看新聞才知道！因為我不在管理階層，純粹就是投錢支持哥哥跟家裡的產業。」柯震東表示自己完全不知情，還笑說跟員工也不熟，目前也沒機會細問事件：「任何情況下的非自願騷擾都不應該發生，犯錯就要扛。」
※【NOWnews 今日新聞
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