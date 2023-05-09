郭台銘轟「總統要求不能買疫苗」 民進黨：為選總統不擇手段
角逐國民黨總統參選人的郭台銘，多次砲轟疫情期間買疫苗卻遭擋，更透露「總統曾派代表要求不能買疫苗」，今（9）日又在臉書上加碼爆料，幫總統蔡英文傳話的人，就是總統府前秘書長李大維，對此民進黨今日回應，從郭台銘2年前臉書內容，就可看出其沒打算選總統時與蔡政府合作立場，現在為了爭取提名，民調博取聲量，連日來不斷造謠扭曲，用政治口水惡意攻擊政府用心，「不擇手段撕裂社會信任，令人遺憾。」
記者陳威叡／台北報導
郭台銘近來砲轟蔡政府在疫情期間，阻擋民間購買BNT疫苗，今日更加碼爆料總統蔡英文透過前秘書長李大維傳話。
對此民進黨發言人林楚茵表示，請國民黨仔細看清楚郭台銘2021年6月17、18日臉書內容，可看出郭台銘在沒打算選總統前表示和蔡政府合作的立場態度，現在為了爭國民黨總統提名，拚民調博取聲量，連日來不斷造謠扭曲，用政治口水惡意攻擊政府用心，無所不用其極，不擇手段撕裂社會信任，令人遺憾。
林楚茵也呼籲，國民黨不要再亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，擾亂社會，重申民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。