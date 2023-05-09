雄獅晚間突發重訊：配合檢警執行搜索調查

郭台銘轟「總統要求不能買疫苗」　民進黨：為選總統不擇手段

▲郭台銘日前於鳳山舉辦造勢晚會，再提中央擋疫苗，透露「總統曾派代表要求不能買疫苗」，今日加碼爆料該代表就是前秘書長李大維。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲郭台銘日前於鳳山舉辦造勢晚會，再提中央擋疫苗，透露「總統曾派代表要求不能買疫苗」，今日加碼爆料該代表就是前秘書長李大維。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者陳威叡／台北報導

角逐國民黨總統參選人的郭台銘，多次砲轟疫情期間買疫苗卻遭擋，更透露「總統曾派代表要求不能買疫苗」，今（9）日又在臉書上加碼爆料，幫總統蔡英文傳話的人，就是總統府前秘書長李大維，對此民進黨今日回應，從郭台銘2年前臉書內容，就可看出其沒打算選總統時與蔡政府合作立場，現在為了爭取提名，民調博取聲量，連日來不斷造謠扭曲，用政治口水惡意攻擊政府用心，「不擇手段撕裂社會信任，令人遺憾。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘近來砲轟蔡政府在疫情期間，阻擋民間購買BNT疫苗，今日更加碼爆料總統蔡英文透過前秘書長李大維傳話。

對此民進黨發言人林楚茵表示，請國民黨仔細看清楚郭台銘2021年6月17、18日臉書內容，可看出郭台銘在沒打算選總統前表示和蔡政府合作的立場態度，現在為了爭國民黨總統提名，拚民調博取聲量，連日來不斷造謠扭曲，用政治口水惡意攻擊政府用心，無所不用其極，不擇手段撕裂社會信任，令人遺憾。

林楚茵也呼籲，國民黨不要再亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，擾亂社會，重申民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。


曝買BNT疫苗被蔡英文擋　郭台銘點名前總統府秘書長李大維是代表

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠寫信質問：是在否認中華民國主權獨立

曝買疫苗被擋！郭台銘喊「真相只有一個」　預告公布採購過程

郭台銘曝「總統要求不能買疫苗」　總統府：勿以疫情做政治消費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀